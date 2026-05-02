Український спортсмен принизив Росію у прямому етері (відео)

Дзюдоїста підтримала українська Федерація

Український дзюдоїст Артем Лесюк публічно показав свою громадянську позицію на турнірі серії Грендслем у Душанбе (Таджикистан). Українець проігнорував російський гімн під час церемонії нагородження.

Що потрібно знати

Лесюк виграв "срібло" на престижному турнірі

У фіналі українець програв росіянину

Артем не став слухати гімн РФ під час нагородження, момент потрапив у пряму трансляцію

Про це повідомляє пресслужба Федерації дзюдо України у Facebook. На турнірі Лесюк виступав у категорії до 60 кг та посів друге місце.

У фіналі змагань українець програв росіянину Аюбу Блієву. Під час церемонії нагородження перед тим, як мав прозвучати гімн Росії, українець покинув п’єдестал. Після виконання гімну РФ Лесюк повернувся на подіум. У Федерації назвали таку поведінку Артема гідною позицією.

Важливий момент із церемонії нагородження срібного призера Grand Slam Dushanbe 2026 Артема Лесюка. Дякуємо нашому спортсмену за гідну позицію. Федерація Дзюдо України

Нагадаємо, Міжнародна федерація дзюдо (IJF) ухвалила рішення про повернення російським спортсменам права виступати під прапором та з гімном 27 листопада 2025 року.

Раніше українська важкоатлетка Ірина Домбровська здобула три бронзові нагороди на чемпіонаті Європи-2026 у Батумі (Грузія). Під час церемонії нагородження Ірина відмовилася від спільних фото із представницею РФ Варварою Кузьміновою на п’єдесталі пошани. РФ виступала на цьому турнірі без прапора та гімну.