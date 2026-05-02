Юна грація домінує у художній гімнастиці навіть після повернення Росії: як виглядає "діамант" з України (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
17-річна спортсменка проводить свій найкращий сезон у кар’єрі
Юна українська гімнастка Таїсія Онофрійчук продовжує перемагати на міжнародній арені. 17-річна спортсменка здобула "золото" на Європейському кубку з художньої гімнастики в Баку (Азербайджан).
Що потрібно знати
- Онофрійчук у сезоні-2026 домінує у художній гімнастиці
- 17-річна спортсменка з Києва займається у школі Дерюгіних
- РФ і Білорусь повернули до міжнародної гімнастики в "нейтральному статусі" в 2026 році
Таїсія перемогла у вправах з обручем з результатом 30,150 бала, випередивши одразу двох "нейтралок". Про це повідомляє "Телеграф".
Друге місце посіла нейтральна спортсменка з Росії Аріна Ковшова (28,400 бала), а "бронза" дісталася "нейтралці" з Білорусі Дар’ї В’яренич (27,950). Ще одна українка Поліна Каріка стала сьомою із результатом 27.500 балів.
Під час церемонії нагородження "нейтральні" гімнастки мовчки слухали гімн України, а поряд із прапором України висіли 2 білі прапори.
Цього сезону Онофрійчук, яка тренується під керівництвом Ірини Дерюгіної, сяє на кожному турнірі, де виступає. Таїсія виборола 4 золоті медалі на етапі Кубка світу в Софії (Болгарія), дві — на етапі Кубка світу в Баку, 4 — на Гран-прі Марбельї (Іспанія) і 3 — на Гран-прі Тарту "Miss Valentine" (Естонія).
Як виглядає Таїсія Онофрійчук
Нагадаємо, на етапі Кубка світу у Болгарії "нейтральна" росіянка Софія Ільтерякова опинилася в епіцентрі скандалу, розвернувшись спиною до прапора України під час урочистої церемонії нагородження. Представницю РФ після скарги української сторони попередили, і наступного разу вона слухала гімн України з повагою.