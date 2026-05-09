Головний мем Олімпіади у Мілані співпрацює з Росією

Відомий тренер-постановник продався РФ?

Французький хореограф Бенуа Рішо приїхав до Росії, щоби попрацювати з місцевими фігуристами. Тренер прославився на весь світ під час Олімпійських ігор у Мілані.

Що потрібно знати

Рішо приїхав до РФ

Бенуа працюватиме з російськими фігуристами

Хореограф став знаменитим через роботу на Олімпіаді-2026

Француз не бачить жодних проблем у своєму приїзді до РФ. Про це повідомляє sports.ru.

Мені було б дуже цікаво поставити програми найсильнішим російським фігуристам – особливо вашим парам та дівчатам. І новому поколінню японських спортсменів там теж з’явилися дуже цікаві хлопці. Я втретє приїжджаю працювати до Росії й не бачу у цьому жодної проблеми. Щобільше, я знаю, що, подивившись на мене, тепер інші хореографи готові брати російських фігуристів. Бенуа Рішо

Рішо прославився на Іграх-2026. Справа в тому, що він поставив 27 програм для 16 учасників Олімпіади із 13 країн. У мережі завірусилося відео на якому Бенуа змінює куртки збірних. Він робив це так часто, що перетворився на головний мем Олімпіади.

Нагадаємо, Міжнародний союз ковзанярів (ISU) послабив санкції проти російського спорту. ISU дозволив росіянам виступати на Олімпійських іграх-2026 у нейтральному статусі, проте заборонив будь-яку участь у командних дисциплінах (пари, танцювальні пари та командний турнір із фігурного катання). При цьому на чемпіонат світу-2026 та інші турніри цього сезону росіян не запрошували.