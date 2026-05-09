"Мерзотники": Росію знову надули
Тарасова обурюється після рішення МОК
Заслужена тренерка СРСР Тетяна Тарасова розкритикувала Міжнародний олімпійський комітет (МОК). Головний спортивний орган світу напередодні зняв санкції з Білорусі, але відмовився робити це стосовно РФ.
Відповідний коментар Тарасової наводить sport24.ru. За її словами, МОК нібито обдурив Росію, ввівши санкції проти РФ на 4 роки (насправді обмеження були безстроковими).
Несправедливість у тому, що ми мали розпочати виступати з наступного року. Це було їхнє рішення — дискваліфікація на 4 роки. МОК порушує власні правила і змінює думку. Виходить, що вони мерзотники.
Хто за нас заступиться? Не може ж бути, щоб не було кому це зробити. Зрозуміло, що до Росії упереджене ставлення. Нашому спорту потрібна термінова допомога! І вирішувати це мають на найвищому рівні.
Нагадаємо, санкції проти російського спорту було запроваджено 28 лютого 2022 року після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Тоді МОК закликав міжнародні федерації не допускати російських та білоруських атлетів та офіційних осіб на міжнародні турніри. У березні 2023 року МОК пом’якшив позицію, дозволивши росіянам виступати на міжнародних стартах у нейтральному статусі (без прапора та гімну). На цей час спортивні федерації самі ухвалюють рішення щодо представників РФ, МОК відповідає лише за допуск на Олімпійські ігри.