Ломаченко порадував росіян 9 травня

Три покоління Ломаченків відзначили "День перемоги"

У суботу, 9 травня, дворазовий олімпійський чемпіон з боксу, ексчемпіон світу Василь Ломаченко привітав підписників із "Днем великої перемоги". Україна та інші європейські країни відзначали День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 8 травня.

Що потрібно знати

Ломаченко привітав усіх із "Днем перемоги"

Росіяни захопилися "мужністю" українця

Боксер неоднозначно висловлювався про війну проти РФ

Відповідний коментар Василь розмістив у своїх соцмережах. До речі, профіль боксера в Instagram обмежений для перегляду з України, а тому переважно привітання українця оцінили росіяни.

Примітно, що пост Ломаченка захопив кілька відомих росіян: дзюдоїста, дворазового чемпіона світу Інала Тасоєва, репера KAMAZZа, бійця ММА Артема Фролова. Також "серце" під публікацією Василя залишив нардеп-втікач Артем Дмитрук. Росіяни масово називають Ломаченка "мужиком", якого "не змогли прогнути українці".

Нагадаємо, Ломаченко офіційно завершив кар’єру боксера влітку 2025 року. У жовтні 2025 року Василь вирушив до Колумбії, де відбулася 38 конвенція WBO (Всесвітня боксерська організація), присвячена йому. Там українець уперше розповів, чому повісив рукавички на цвях. Раніше "Телеграф" розповідав про зашквари Ломаченка. Василь неодноразово потрапляв у скандали через свою неоднозначну позицію щодо війни та беззастережної підтримки УПЦ (МП).