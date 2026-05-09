Про неї знають одиниці. Як виглядає мама скандальної Лободи і де вона зараз (фото і відео)

Отримувала від Баскова квіти і скаржилася на "радикалів" в Україні

Поки ім’я Світлани Лободи не сходить із заголовків через спроби всидіти на двох стільцях, підтримуючи Україну та виступаючи перед росіянами, її родина залишається у тіні. Мало хто знає, як виглядає жінка, яка виховала артистку і де вона знайшла притулок після початку повномасштабного вторгнення РФ.

"Телеграф" розповідає, що мамою скандальної співачки є Наталія Василівна Лобода, вона народилася 12 березня 1957 року (зараз їй 69 років). Як пише chesno.org, Наталія була депутатом Ірпінської міської ради 7 скликання від партії "Нові обличчя". У 2016 році вона стала однією зі співзасновниць громадської організації "Європейська асамблея жінок-депутатів".

2017 року мама Лободи з’явилася на російському телебаченні — у програмі "Пусть говорят" (укр. "Нехай говорять"). Під час ефіру вона приготувала торт і отримала букет квітів від путініста Миколи Баскова. У передачі також звучали заяви, що в Україні їй нібито постійно погрожують "радикали".

Наталія Лобода пригостила тортом путініста Малахова

Після обурення мешканців Ірпеня через поведінку депутата СБУ заявила про намір перевірити Світлану Лободу та її матір. Вже у вересні того ж року Наталія подала заяву про дострокове складання депутатських повноважень.

З батьком співачки, Сергієм Васильовичем, Наталя у шлюбі вже 44 роки.

Батьки Світлани Лободи. Фото: instagram.com/loboda.nata

Точне місцеперебування Лободи-старшої наразі невідоме. При цьому геотег на її сторінці в Інстаграмі вказує на Латвію.

