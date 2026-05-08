Російський футболіст, якого розважала Лобода, не зміг потрапити на ЧС-2026 обхідним шляхом

Росіянин хотів потрапити на Мундіаль у складі збірної Норвегії

Російський воротар Микита Хайкін не виступить на чемпіонаті світу з футболу-2026. Кіпер хотів зіграти за збірну Норвегії, однак не виконав важливу умову для цього.

Про це повідомляє NRK. За інформацією джерела, Хайкін хоч і має норвезьке громадянство, проте не може бути заграний за цю команду, адже не виконав вимогу щодо терміну проживання в країні.

Річ у тому, що з 2019 року Микита проживає в Буде, за винятком короткого періоду у 2023 році, коли з січня до березня він грав за англійський клуб "Брістоль Сіті". Саме ця оренда на цю мить робить його перехід до збірної Норвегії неможливим, адже згідно зі статутом Міжнародної федерації футболу (ФІФА), для зміни федерації гравець віком від 18 років повинен безперервно проживати на території нової країни не менше п’яти років.

До речі, ФІФА все ще може змінити своє рішення до 11 травня, коли буде озвучено попередню заявку збірної Норвегії на Мундіаль. Проте норвезькі ЗМІ оцінюють таку можливість дуже низько.

Хайкін — російський футболіст, воротар норвезького "Буде-Глімт". Викликався до збірної Росії, проте так і не був заграний за неї. Повідомляється, що на всі запити тренерського штабу збірної РФ щодо гри за національну команду Хайкін відповів відмовою. У квітні 2026 року став громадянином Норвегії, має також паспорт Великої Британії, Ізраїлю та РФ. Прославився завдяки своїм виступам у Лізі чемпіонів 2025/26, де разом із "Буде-Глімт" дійшов до 1/8 фіналу. Крім того, він став відомим після того, як на його весіллі заспівала українська співачка Світлана Лобода.

Нагадаємо, ФІФА та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення. Президент ФІФА Джанні Інфантіно хоче зняти санкції з російського футболу, проте низка країн поки що навідріз відмовляються грати з росіянами.