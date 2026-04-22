"Металіст 1925" — "Чернігів": онлайн-трансляція півфіналу Кубка України (відео)

Один із лідерів УПЛ зіграє за місце у фіналі турніру проти аутсайдера Першої ліги

У середу, 22 квітня, визначиться другий фіналіст Кубка України-2026 з футболу. У другому півфіналі "Металіст 1925" зіграє проти "Чернігова".

Що потрібно знати

"Металіст 1925" та "Чернігів" зіграють на нейтральному полі

Чернігівський клуб виступає у Першій лізі, харків’яни – в УПЛ

Переможець протистояння зіграє за трофей проти "Динамо"

Початок гри о 18:00 за київським часом.

Онлайн відеотрансляція матчу 1/2 фіналу Кубка України "Металіст 1925" — "Чернігів"

Другий півфінал КУ-2026 "Металіст 1925" — "Чернігів" прийме Житомир. Харків’яни підходять до гри як однозначні фаворити. "Металіст 1925" на цей час посідає 4-те місце в Українській прем’єр-лізі (УПЛ). "Чернігів", своєю чергою, є аутсайдером Першої ліги, перебуваючи за 2 очки від зони вильоту.

Нагадаємо, "Металіст 1925" вибив із Кубка України "Оболонь" (2:0), "Колос" Полонне (4:1), "Агробізнес" (4:3) та "Локомотив" Київ (3:0). "Чернігів" здолав "Атлет" Київ (1:0), після чого пройшов "Кривбас" (3:0), "Лісове" (1:1, 4:3 за пенальті) та "Фенікс" Маріуполь (0:0, 5:4 за пенальті).

Першим фіналістом Кубка України стало київське "Динамо". Біло-сині у Тернополі здолали "Буковину" (3:0). На сайті "Телеграф" доступне повне відео цього матчу.