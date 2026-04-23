Саме він звів Меланію з Трампом: відомий друг Епштейна готує змову у світовому футболі
Спеціальний посланник президента США з глобальних партнерств Паоло Замполлі під час бесіди з Дональдом Трампом закликав главу Білого дому допустити збірну Італії на чемпіонат світу з футболу замість команди Ірану. Іранці офіційно поки що не відмовлялися від участі у Мундіалі, попри війну між країнами.
- Збірна Італії не зуміла кваліфікуватися на Мундіаль
- Замполлі попросив Трампа пустити Італію на ЧС-2026
- Паоло познайомив Дональда з Меланією
Замполлі відомий тим, що є другом Трампа і був товаришем скандального Джеффрі Епштейна. Про це повідомляє ilsole24ore.
У США таким чином хочуть налагодити відносини між Трампом та прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні. Конфлікт почався через те, що глава Білого дому розкритикував Папу Римського Лева XIV за позицію щодо Ірану. Мелоні у відповідь пройшлася по Трампу.
Вирішувати цю ситуацію взявся Замполлі, який має італійське коріння і тривалий час займав ключову роль у зміцненні двосторонніх відносин між Вашингтоном та Римом.
Хто такий Паоло Замполлі
Паоло народився в 1970 році в Мілані, виріс у родині відомого бізнесмена Джованні Замполлі, який займався дистрибуцією продукції Hasbro в Італії, пов’язаної з такими франшизами, як "Зоряні війни" та Marvel. Коли Паоло було 18 років, його батько трагічно загинув через нещасний випадок. Замполлі продав компанію і зайнявся модою. Його агентство ID Models працювало з такими іконами як Хайді Клум та Клаудія Шиффер.
Під час тижня моди у Нью-Йорку у вересні 1999 року саме Замполлі познайомив Меланію Кнаус з магнатом нерухомості Дональдом Трампом. Трамп і Кнаус заручилися у 2004 році, а весільна церемонія відбулася 22 січня 2005 року.
У 2004 році Замполлі за порадою Трампа зайнявся нерухомістю. Після чотирьох років роботи директором з міжнародного розвитку в Trump Group він заснував Paramount Group, компанію нерухомості, орієнтовану на дуже заможних клієнтів. Паралельно у ньому прокинулася дипломатична жилка. Починаючи з 2011 року Замполлі займав посаду посла Домініканської Республіки в ООН, а пізніше — посла захисту океанів. У 2021 році Джо Байден призначив його до Президентської ради зі спорту, охорони здоров’я та харчування.
Нагадаємо, Італія зі скандалом програла Боснії та Герцеговини у фіналі стикового раунду відбору на ЧС-2026 — 1:1 (4:1 за пенальті). Перед серією пенальті болбой господарів вкрав "шпаргалку" воротаря італійців Джанлуїджі Доннарумми. На аркуші паперу були помітки, як футболісти Боснії та Герцеговини б’ють 11-метрові удари.