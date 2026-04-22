Збірна України з футболу залишилася без тренера: відома причина

В УАФ подякували фахівцю за співпрацю

Сергій Ребров залишив посаду головного тренера збірної України. Контракт із ним, який мав тривати до кінця чемпіонату світу, не буде продовжено.

Про це повідомляється на сайті УАФ. Згідно повідомленю. Українська асоціація футболу оголосила про припинення співпраці з головним тренером національної збірної Сергієм Ребровим.

"Ми дякуємо Сергію Станіславовичу за його роботу, внесок у розвиток молодих футболістів. Сьогодні нам потрібно рухатися вперед і ухвалювати нові рішення, які стануть фундаментом майбутнього збірної", — сказав президент УАФ Андрій Шевченко.

Виходячи зі слів УАФ, причиною для припинення співпраці з Ребровим став провал у відборі на чемпіонат світу 2026 року. Нагадаємо, що українські футболісти під керівництвом тренера без шансів поступилися Швеції в раунді плей-офф відбору (1:3). Таким чином, Ребров не виконав головне завдання команди.

