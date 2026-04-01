Чорний день для Італії: карма наздогнала одну з найсильніших футбольних збірних (відео)

Скуадра Адзурра знову залишилася без чемпіонату світу

У вівторок, 31 березня, відбулися вирішальні матчі у європейському відборі на чемпіонат світу з футболу. У фіналі стикового раунду зустрілися команди Італії та Боснії та Герцеговини.

Боснія та Герцеговина вибила Італію з відбору на ЧС-2026

Перед грою пролунало кілька скандалів

Італія пропустить третій Мундіаль поспіль

Поєдинок, що проходив на стадіоні "Біліно Поле" у Зеніці (Боснія та Герцеговина), в основний та додатковий час завершився внічию — 1:1, а в серії пенальті італійці зазнали поразки — (4:1). Про це повідомляє "Телеграф".

Збірна Італії стала яскравим прикладом того, що не можна недооцінювати суперника. Італійці, які посідають 12-те місце у рейтингу ФІФА (Міжнародна федерація футболу), програли команді, яка посідає 65-ту позицію. Примітно, що боснійці знищили суперника на своєму полі, завдавши 30 ударів по воротах Доннарумми.

Хтось скаже, що італійці зазнали невдачі через вилучення Бастоні наприкінці першого тайму, інші зазначають, що Скуадра Адзурра програла через карму. Річ у тім, що 26 березня боснійці перемогли Уельс (1:1, 4:2 по пенальті) у півфіналі стикового раунду відбору на ЧС-2026, вийшовши на італійців, які перемогли Північну Ірландію (2:0). У мережі відразу спливло відео, як італійці радіють, що їм у суперники потрапила Боснія та Герцеговина, а не Уельс.

Колишня зірка Боснії та Герцеговини Міралем П’янич відреагував на ситуацію та пообіцяв влаштувати пекельний прийом для Італії. Обіцянка була виконана. До речі, італійці пропустять ЧС утретє поспіль.

Додамо, що перед матчем Боснія та Герцеговина — Італія пролунав ще один скандал. Боснійці на закритому тренуванні знайшли італійського "шпигуна".

Нагадаємо, збірна України також не змогла кваліфікуватись на ЧС-2026. Синьо-жовті не змогли пройти Швецію (1:3) у півфіналі плей-оф кваліфікації європейського відбору. Після цього українці у контрольному матчі перемогли Албанію (1:0).