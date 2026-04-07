Уся Італія його ненавидить: як 14-річний футболіст вивів свою країну на ЧС-2026 і став героєм (відео)

Хлопчик поїде на Мундіаль як почесний гість

Збірна Боснії та Герцеговини з футболу вдруге кваліфікувалася на Чемпіонат світу з футболу. Боснійці завдячують виходу на Мундіаль не лише футболістам та тренерам, а й звичайному болбою (хлопчик, який подає м’ячі).

Що потрібно знати

Боснія та Герцеговина вибила Італію з відбору на ЧС-2026 — 1:1 (4:1 по пенальті)

Перед серією пенальті болбой вкрав "шпаргалку" Доннарумми

Італія пропустить третій Мундіаль поспіль

14-річний футболіст Афан Чізмич працював на фіналі стикового ранду відбору ЧС-2026 Боснія та Герцеговина — Італія болбоєм. Перед серією пенальті хлопчик вкрав "шпаргалку" італійського воротаря Джанлуїджі Доннарумми, передає karisports.

На аркуші паперу вказувалося, куди частіше б’ють 11-метрові удари футболісти збірної Боснії та Герцеговини. У результаті Доннарумма працював по пам’яті. Одному з найкращих воротарів світу не вдалося відбити жодного пенальті — італійці зазнали поразки у футбольній лотереї.

Афан Чизміч

Шпаргалка Доннаруми

Як Афан Чизміч вкрав шпаргалку у Доннаруми

Афан став національним героєм у Боснії та Герцеговини. Місцевий телеканал N1 ​​узяв інтерв’ю у підлітка і обіцяв взяти його на Мундіаль як почесного гостя. А ось для Італії Чизміч став справжнім ворогом, адже через його дії Італія втретє поспіль пропустить чемпіонат світу.

Афан Чизміч став знаменитим у Боснії та Герцеговини

Додамо, що Афан сам є багатообіцяючим нападником у молодіжній системі клубу "Челік" (Зениця). На момент інциденту він забив 18 голів у 12 матчах за свою команду.

Додамо, що перед матчем Боснія та Герцеговина — Італія пролунав ще один скандал. Боснійці на закритому тренуванні виявили італійського "шпигуна".

Нагадаємо, збірна України також не змогла кваліфікуватись на ЧС-2026. Синьо-жовті не змогли пройти Швецію (1:3) у півфіналі плей-оф кваліфікації європейського відбору. Після цього українці у контрольному матчі перемогли Албанію (1:0).