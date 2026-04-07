Уся Італія його ненавидить: як 14-річний футболіст вивів свою країну на ЧС-2026 і став героєм (відео)
Хлопчик поїде на Мундіаль як почесний гість
Збірна Боснії та Герцеговини з футболу вдруге кваліфікувалася на Чемпіонат світу з футболу. Боснійці завдячують виходу на Мундіаль не лише футболістам та тренерам, а й звичайному болбою (хлопчик, який подає м’ячі).
Що потрібно знати
- Боснія та Герцеговина вибила Італію з відбору на ЧС-2026 — 1:1 (4:1 по пенальті)
- Перед серією пенальті болбой вкрав "шпаргалку" Доннарумми
- Італія пропустить третій Мундіаль поспіль
14-річний футболіст Афан Чізмич працював на фіналі стикового ранду відбору ЧС-2026 Боснія та Герцеговина — Італія болбоєм. Перед серією пенальті хлопчик вкрав "шпаргалку" італійського воротаря Джанлуїджі Доннарумми, передає karisports.
На аркуші паперу вказувалося, куди частіше б’ють 11-метрові удари футболісти збірної Боснії та Герцеговини. У результаті Доннарумма працював по пам’яті. Одному з найкращих воротарів світу не вдалося відбити жодного пенальті — італійці зазнали поразки у футбольній лотереї.
Афан став національним героєм у Боснії та Герцеговини. Місцевий телеканал N1 узяв інтерв’ю у підлітка і обіцяв взяти його на Мундіаль як почесного гостя. А ось для Італії Чизміч став справжнім ворогом, адже через його дії Італія втретє поспіль пропустить чемпіонат світу.
Відеоогляд матчу Боснія та Герцеговина. Відео надане Megogo.
Додамо, що Афан сам є багатообіцяючим нападником у молодіжній системі клубу "Челік" (Зениця). На момент інциденту він забив 18 голів у 12 матчах за свою команду.
Додамо, що перед матчем Боснія та Герцеговина — Італія пролунав ще один скандал. Боснійці на закритому тренуванні виявили італійського "шпигуна".
Нагадаємо, збірна України також не змогла кваліфікуватись на ЧС-2026. Синьо-жовті не змогли пройти Швецію (1:3) у півфіналі плей-оф кваліфікації європейського відбору. Після цього українці у контрольному матчі перемогли Албанію (1:0).