У футболі вперше застосували нове правило (відео)

У Канаді тестують "офсайд Венгера"

У ніч на неділю, 19 квітня, у матчі Канадської прем’єр-ліги вперше застосували так зване правило "офсайду Венгера". Це сталося в матчі "Галіфакс Вондерерс" — "Пасифік" (2:2).

Що потрібно знати

На 20-й хвилині зустрічі "Пасифік" вийшов уперед завдяки голу Алехандро Діаса. Взяття воріт було зараховано лише тому, що в Канаді тестують нове трактування визначення "положення поза грою", повідомляє "Телеграф".

За колишнім трактуванням гол був би скасований через офсайд, оскільки Діас, очевидно, знаходився ближче до воріт, ніж передостанній гравець команди суперника. Проте, за "правилом Венгера", офсайд фіксується виключно, коли атакувальний футболіст повністю всім тілом випереджає захисника.

Нагадаємо видатний футбольний тренер, а нині керівник відділу ФІФА (Міжнародна федерація футболу) з глобального розвитку футболу Арсен Венгер ще 2020 року запропонував по-іншому визначати офсайд. "Правило Венгера" робить футбол динамічнішим і гольовішим, адже фактично дає перевагу атакуючим футболістам. Крім того, воно значно зменшує кількість спірних ситуацій із міліметровими офсайдами, хоча й не прибере їх повністю. Після тестів у Канаді ФІФА ухвалить рішення, вводити його у світовий футбол чи ні.

