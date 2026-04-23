Именно он свел Меланию с Трампом: известный друг Эпштейна готовит заговор в мировом футболе

Кто такой Паоло Замполли

Специальный посланник президента США по глобальным партнерствам Паоло Замполли во время беседы с Дональдом Трампом призвал главу Белого дома допустить сборную Италии на чемпионат мира по футболу вместо команды Ирана. Иранцы официально пока не отказывались от участия в Мундиале, несмотря на войну между странами.

Что нужно знать

Замполли известен тем, что является другом Трампа и был товарищем скандального Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает ilsole24ore.

В США таким образом хотят наладить отношения между Трампом и премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Конфликт начался из-за того, что глава Белого дома раскритиковал Папу Римского Льва XIV за позицию по Ирану. Мелони в ответ прошлась по Трампу.

Решать эту ситуацию взялся Замполли, который имеет итальянские корни и долгое время занимал ключевую роль в укреплении двусторонних отношений между Вашингтоном и Римом.

Паоло родился в 1970 году в Милане, вырос в семье известного бизнесмена Джованни Замполли, который занимался дистрибуцией продукции Hasbro в Италии, связанной с такими франшизами, как "Звездные войны" и Marvel. Когда Паоло было 18 лет, его отец трагически погиб в результате несчастного случая. Замполли продал компанию и занялся модой. Его агентство ID Models работало с такими иконами как Хайди Клум и Клаудия Шиффер.

Во время недели моды в Нью-Йорке в сентябре 1999 года именно Замполли познакомил Меланию Кнаусс с магнатом недвижимости Дональдом Трампом. Трамп и Кнаусс обручились в 2004 году, а свадебная церемония состоялась 22 января 2005 года.

Дональд Трамп, Мелания Кнаусс (в будущем Трамп), Джеффри Эпштейн и Гислейн Максвелл в феврале 2000 года/Фото: Getty Images

В 2004 году Замполли по совету Трампа занялся недвижимостью. После четырех лет работы директором по международному развитию в Trump Group он основал Paramount Group, компанию по недвижимости, ориентированную на очень состоятельных клиентов. Параллельно в нем проснулась дипломатическая жилка. Начиная с 2011 года Замполли занимал должность посла Доминиканской Республики в ООН, а позже — посла по защите океанов. В 2021 году Джо Байден назначил его в Президентский совет по спорту, здравоохранению и питанию.

Напомним, Италия со скандалом проиграла Боснии и Герцеговины в финале стыкового раунда отбора на ЧМ-2026 — 1:1 (4:1 по пенальти). Перед серией пенальти болбой хозяев украл "шпаргалку" вратаря итальянцев Джанлуиджи Доннаруммы. На листке бумаги были пометки, как футболисты Боснии и Герцеговины бьют 11-метровые удары.