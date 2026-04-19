На матчі "Динамо" помітили легенду футболу із сином (фото)

Саленко прославився на весь світ у 1994 році

Київське "Динамо" обіграло луганську "Зорю" у 24-му турі Української прем’єр-ліги (УПЛ). На трибунах стадіону імені Валерія Лобановського був помічений легендарний футболіст Олег Саленко із сином Романом.

Про це повідомляє dynamokyiv.tsm у threads. До речі, син легенди є орендованим у "Динамо" півзахисником "Зорі".

Саленко грав за "Динамо" за радянських часів та за часів Незалежності. Світову славу йому принесла участь у чемпіонаті світу з футболу-1994. Там Олег у складі збірної Росії встановив феноменальне досягнення – забив 5 голів в одному матчі. Від ніг нападника тоді постраждала команда Камеруну.

Саленко також зіграв і за збірну України. У 1992 році він був учасником першої гри Синьо-жовтих в історії. 29 квітня 1992 року в Ужгороді на стадіоні "Авангард" українці програли Угорщині з рахунком 1:3.

Зазначимо, Роман Саленко є вихованцем київського "Динамо". В оренді за "Зорю" 20-річний хавбек встиг забити гол на найвищому рівні. Це сталося у матчі 2-го туру УПЛ 2025/26 із "Кудрівкою" (2:1).

Нагадаємо, "Динамо" провалило єврокубкову кампанію 2025/26, не зумівши вийти у плей-оф Ліги конференцій. У Кубку України Біло-Сині зіграють у півфіналі з "Буковиною" (22 квітня). Це єдиний трофей, на який претендують "динамівці" у поточній кампанії.