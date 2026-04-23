Мінус 280 грн з чека: в "АТБ" з’явилася "золота" пропозиція для кавоманів

Мережа супермаркетів "АТБ" оголосила про чергову хвилю вигідних пропозицій. Цього разу під суттєве зниження цін потрапили популярні позиції кави та чаю.

Згідно з актуальними даними, найбільші знижки зафіксовані в бакалійному відділі. "Телеграф" підготував детальний огляд акційних позицій.

Акції на чай і каву

Зелений чай "Своя Лінія" Soursop (листовий, 60 г): на цю позицію діє максимальна знижка — 47% . Наразі упаковка коштує лише 30,60 грн (замість звичайної ціни 57,90 грн).

на цю позицію діє максимальна знижка — . Наразі упаковка коштує лише (замість звичайної ціни 57,90 грн). Кава Jacobs Monarch розчинна сублімована (280 г) : справжній хіт акції. Нова ціна становить 399,90 грн, тоді як стара ціна сягала 681,70 грн. Економія складає 41%.

: справжній хіт акції. Нова ціна становить 399,90 грн, тоді як стара ціна сягала 681,70 грн. Економія складає 41%. Чай Tea Moments (Альпійський луг, трав'яний, 20 ф/п): отримав знижку 37% . Нова ціна — 48,90 грн за упаковку (стара ціна — 78,30 грн).

отримав знижку . Нова ціна — за упаковку (стара ціна — 78,30 грн). Чай Tea Moments у пірамідках (20 ф/п): асортимент зі смаками Strawberry Pleasure, Tropical Fruits, Citrus Love та Forest Fruit також здешевшав на 37%. Вартість однієї упаковки становить 47,90 грн, замість попередніх 76,50 грн.

Акції триватимуть всього один тиждень з 22 по 29 квітня.

