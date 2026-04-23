Мінус 280 грн з чека: в "АТБ" з’явилася "золота" пропозиція для кавоманів
Зараз саме час зробити запаси
Мережа супермаркетів "АТБ" оголосила про чергову хвилю вигідних пропозицій. Цього разу під суттєве зниження цін потрапили популярні позиції кави та чаю.
Згідно з актуальними даними, найбільші знижки зафіксовані в бакалійному відділі. "Телеграф" підготував детальний огляд акційних позицій.
Акції на чай і каву
- Зелений чай "Своя Лінія" Soursop (листовий, 60 г): на цю позицію діє максимальна знижка — 47%. Наразі упаковка коштує лише 30,60 грн (замість звичайної ціни 57,90 грн).
- Кава Jacobs Monarch розчинна сублімована (280 г): справжній хіт акції. Нова ціна становить 399,90 грн, тоді як стара ціна сягала 681,70 грн. Економія складає 41%.
- Чай Tea Moments (Альпійський луг, трав'яний, 20 ф/п): отримав знижку 37%. Нова ціна — 48,90 грн за упаковку (стара ціна — 78,30 грн).
- Чай Tea Moments у пірамідках (20 ф/п): асортимент зі смаками Strawberry Pleasure, Tropical Fruits, Citrus Love та Forest Fruit також здешевшав на 37%. Вартість однієї упаковки становить 47,90 грн, замість попередніх 76,50 грн.
Акції триватимуть всього один тиждень з 22 по 29 квітня.
