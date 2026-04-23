В України можуть вкрасти останній шанс поїхати на ЧС з футболу

Іран може звільнити своє місце на Мундіалі

Спеціальний посланник президента США Дональда Трампа з глобальних партнерств Паоло Замполлі закликав главу Білого Дому допустити Італію на чемпіонат світу з футболу-2026 замість команди Ірану. Іранці можуть не поїхати на Мундіаль через війну на Близькому Сході.

Що потрібно знати

Італія може замінити іранців на турнірі

Мундіаль пройде в червні/липні в США, Канаді та Мексиці

Про це повідомляє The Financial Times. Італія є 4-кратним чемпіоном світу та найрейтинговішою командою, яка не зуміла кваліфікуватися на турнір.

Підтверджую, що я запропонував Трампу та Інфантіно, щоб Італія замінила Іран на чемпіонаті світу. Я родом із Італії, і для мене було б мрією побачити цю команду на турнірі, який приймають США. Вони мають чотири титули, це репутація, яка виправдовує їхню участь. Паоло Замполі

Крім того, Трамп хоче покращити відносини із прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні на тлі останніх дипломатичних конфліктів. Італія займає обережну позицію щодо прямої підтримки США у війні проти Ірану. Наприклад, Італія у березні 2026 року відмовила у посадці військовим літакам США на своїй базі Сігонелла на острові Сицилія.

Зазначимо, якщо Іран відмовиться їхати на ЧС-2026, то ФІФА (Міжнародна федерація футболу), згідно зі своїм статутом, може робити, що захоче в цій ситуації. Організація справді може віддати це місце Італії. Інші збірні, зокрема команда України, явно будуть незадоволені такими розкладами, адже в такому разі буде порушено фундаментальний спортивний принцип.

До речі, в мережі пропонували провести мінітурнір у разі відмови Ірану, проте хто гратиме, а хто ні, також вирішуватимуть у ФІФА, і далеко не факт, що збірній України знайдеться місце в цій кампанії "щасливчиків".

Збірна Ірану на груповому етапі ЧС-2026 має зіграти з командами Нової Зеландії, Бельгії та Єгипту. Ці ігри відбудуться у США.

Нагадаємо, Італія зі скандалом програла Боснії та Герцеговини у фіналі стикового раунду відбору на ЧС-2026 — 1:1 (4:1 за пенальті). Перед серією пенальті болбой господарів вкрав "шпаргалку" воротаря італійців Джанлуїджі Доннарумми. На аркуші паперу були позначки, як футболісти Боснії та Герцеговини б’ють 11-метрові удари.

Збірна України також не змогла кваліфікуватись на ЧС-2026. Синьо-жовті не змогли пройти Швецію (1:3) у півфіналі плей-оф кваліфікації європейського відбору.