Хочуть вам щось сказати? До чого сняться померлі родичі і чи варто боятися

Сни з померлими родичами можуть бути підказкою або знаком

Багато людей хоч раз у житті стикалися з тим, що їм снилися померлі родичі. Часто такі сни оповиті загадковістю і навіть містикою, вони по-різному сприймаються і трактуються людьми. Однак, чи варто їх боятися?

"Телеграф" розповідає, як у сонниках тлумачать сни із померлими родичами і чи варто боятися таких сновидінь.

До чого сняться померлі родичі?

Різні популярні сонники по-різному тлумачать сновидіння з родичами, що померли. Проте існують ключові сценарії, які століттями трактувалися однаково:

Взяти подарунок у покійного — хороший знак, що обіцяє прибуток, або добрі звістки.

— хороший знак, що обіцяє прибуток, або добрі звістки. Віддати щось своє — у символічному сенсі це сприймається як втрата життєвої енергії чи матеріальні збитки.

— у символічному сенсі це сприймається як втрата життєвої енергії чи матеріальні збитки. Просто бачити живим і веселим — знак того, що ви змирилися зі втратою і готові рухатися далі.

— знак того, що ви змирилися зі втратою і готові рухатися далі. Іти разом за руку — найстрашніший символ, що закликає звернути пильну увагу на своє здоров’я чи безпеку.

Померлі родичі іноді приходять уві сні. Фото: згенеровано ІІ, "Телеграф"

Що каже наука?

З наукового погляду, сон — це наша підсвідомість, яка обробляє інформацію. Уві сні померлі родичі приходять до людини не "з того світу", а з власної пам’яті та думок.

Є кілька найпоширеніших пояснень, чому сняться померлі родичі:

Незавершені справи : Якщо за життя залишилися недомовленості або конфлікти, мозок намагається "дограти" ситуацію уві сні, щоб закрити це питання і не турбуватися з цього приводу.

: Якщо за життя залишилися недомовленості або конфлікти, мозок намагається "дограти" ситуацію уві сні, щоб закрити це питання і не турбуватися з цього приводу. Пошук опори : У моменти емоційної кризи ми підсвідомо викликаємо образ людини, яка була для нас символом захисту чи опори.

: У моменти емоційної кризи ми підсвідомо викликаємо образ людини, яка була для нас символом захисту чи опори. Процес горювання: Людина поступово адаптується до втрати, і такі сни — важливий етап "відпускання" свого горя.

Раніше "Телеграф" розповідав, до чого сниться випадання зуба. До біди чи радості.