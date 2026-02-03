У Європі закликали до олімпійського перемир’я: з’явилася перша реакція Росії

Президент Італії запропонував оголосити олімпійське перемир’я? Очевидно, що така заява – звичайне марнослів’я. Мало сказати подібне, важливіше після цього ще на щось вплинути. Найкраще б такі заяви звучали від людей, які реально можуть щось змінити.

Ось буквально вчора президент ФІФА Інфантіно запропонував повернути росіян у світовий футбол. Якщо він цього хоче, нехай щось зробить, а не просто про це заявить.

Така сама історія з Олімпіадою: до Італії їдуть лише 13 наших спортсменів, а її президент пропонує укласти олімпійське перемир’я. Дуже лицемірна заява з його боку.