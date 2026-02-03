У Європі закликали до олімпійського перемир’я: з’явилася перша реакція Росії
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Кремль поки що зберігає мовчання
Відомий російський коментатор та ведучий Дмитро Губернієв розкритикував ідею олімпійського перемир’я. Напередодні президент Італії Серджо Маттарелла закликав до перемир’я під час проведення зимової Олімпіади-2026.
Що потрібно знати
- Президент Італії закликав до олімпійського перемир’я
- Російський пропагандист виступив проти на тлі мовчання Москви
- Олімпійські ігри пройдуть у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року
Відповідний коментар Губернієва наводить sport24.ru. За словами Дмитра, пропозиція Італії "лицемірна", адже на Ігри допустили лише 13 росіян.
Президент Італії запропонував оголосити олімпійське перемир’я? Очевидно, що така заява – звичайне марнослів’я. Мало сказати подібне, важливіше після цього ще на щось вплинути. Найкраще б такі заяви звучали від людей, які реально можуть щось змінити.
Ось буквально вчора президент ФІФА Інфантіно запропонував повернути росіян у світовий футбол. Якщо він цього хоче, нехай щось зробить, а не просто про це заявить.
Така сама історія з Олімпіадою: до Італії їдуть лише 13 наших спортсменів, а її президент пропонує укласти олімпійське перемир’я. Дуже лицемірна заява з його боку.
Напередодні Маттарелла на відкритті сесії Міжнародного олімпійського комітету закликав усі країни до олімпійського перемир’я.
Ми наполегливо і рішуче вимагаємо, щоб олімпійське перемир’я дотримувалося скрізь. Нехай беззбройна сила спорту змусить замовкнути зброю.
Офіційна влада РФ поки не дала коментарів із цього приводу. Додамо, що Губернієв – не простий коментатор. Він також є радником міністра спорту Росії. Саме він вів знаменитий "шабаш Путіна" у "Лужніках" у березні 2022 року. Крім того, у січні 2026 року Європейський Союз наклав персональні санкції на Дмитра.
Нагадаємо, в Італії наприкінці 2025 року пропонували Україні та Росії піти на олімпійське перемир’я. Київ погодився, а ось Москва пропозицію Риму проігнорувала. Пізніше про олімпійське перемир’я заговорили в ООН, однак у РФ проігнорували й цю ініціативу.