Гвоздик — Калайджич: пряма трансляція боїв андеркарда (відео)

Частину поєдинків покажуть глядачам безкоштовно

У ніч, на понеділок, 2 лютого, у Лас-Вегасі (США, штат Невада) пройде грандіозне шоу професійного боксу Zuffa Boxing 02. В основному карді на ринг вийдуть відомі українські боксери: напівтяж Олександр Гвоздик (21–2, 17 KO)2 та середньоваговик Сергій Богачук (26–3, 24 KO).

Що потрібно знати

У США пройде вечір боксу Zuffa Boxing 02

Гвоздик проведе бій із Калайджичем

Богачук зустрінеться з росіянином Бутаєвим

Частину боїв покажуть у мережі безкоштовно

На сайті "Телеграф" буде доступна пряма відеотрансляція поєдинків раннього андеркарда шоу Zuffa Boxing 02. У рамках прелімів відбудуться 5 поєдинків, шоу розпочнеться о 01:00 за київським часом.

Пряма відеотрансляція двобоїв раннього андеркарда шоу Zuffa Boxing 02

Список боїв раннього андеркарда:

Джаліл Хекетт (11-1, 9 KO) — Роберто Крус (11-1, 7 КО)

Джастін Вілорія (11–0, 8 КО) – Оскар Алан Перес (14–0–2, 7 КО)

Джамар Таллі (5-0, 4 КО) — Девонте Вільямс (13-3, 6 КО)

Дамоні Като-Кейн (8-1-2, 7 КО) — Крістіан Перес (7-0, 7 КО)

Дамейжн Ванхаутер (10-0, 7 КО) — Франсіско Хуліан Гомес (7-3, 2 КО)

Головні бої шоу відбудуться на платній основі. В Україні мейнкард шоу Zuffa Boxing 02 покажуть по ТБ.

Мейнкард шоу Zuffa Boxing 02:

Хосе Валенсуела (14–3, 9 KO) – Дієго Торрес (22–1, 19 KO)

Олександр Гвоздик (21–2, 17 KO) – Радівоє Калайджич (29–3, 21 KO)

Сергій Богачук (26–3, 24 KO) – Раджаб Бутаєв (16–1, 12 KO)

Нагадаємо, американський суперваговик Джаррелл Міллер провів поєдинок проти нігерійського гіганта Кінгслі Ібе. Все б нічого, але "Великий малюк" втратив свою шевелюру в бою.