Була довіреною особою Путіна і співає українські пісні: як зараз живе радянська артистка Надія Бабкіна

Артистку добре знають в Україні, але вона підтримує війну

Надія Бабкіна — відома радянська та російська артистка, яка добре знайома українському глядачеві. Вона послідовно підтримує політику Кремля, поширює пропаганду та була довіреною особою Путіна на виборах. Цього дня, 19 березня, артистка відзначає день народження.

"Телеграф" розповідає, як зараз живет путіністка Надія Бабкіна, яка підтримує путінський режим і виступає на окупованих територіях України.

Надія Бабкіна та її підтримка Путіна

Надія Бабкіна народилася 19 березня 1950 року, сьогодні їй виповнилося 76 років. Вона радянська та російська народна та естрадна співачка, беззмінний керівник ансамблю та театру "Російська пісня". Навіть у такому похилому віці вона залишається однією з найвпливовіших і медійних фігур у російському культурному просторі.

Надія Бабкіна. Фото: Getty Images

Свою кар’єру вона збудувала на популяризації російських народних пісень. У 1974 році Бабкіна заснувала ансамбль "Російська пісня", який згодом виріс у великий державний театр у Москві.

Окрім музики та пісень, Бабкіна відома також як медійна особа, вона багато років світиться на російському телебаченні, зокрема, у телешоу "Модний вирок". Також артистка активно займалася політикою, вона була у складі путінської партії "Єдина Росія", будучи депутатом Мосміськдуми.

У 2024 році Надія Бабкіна стала довіреною особою Путіна на президентських виборах. Вона повністю поділяє його політичний курс та підтримує війну в Україні.

Надія Бабкіна була довіреною особою Путіна. Фото: Getty Images

Що Бабкіна говорить про війну?

Надія Бабкіна, як віддана путіністка, підтримує війну та виступає на окупованих територіях. Так, у 2022–2023 роках співачка відвідувала Луганськ та Маріуполь із концертами.

Як пише ТСН, під час виступів на окупованих територіях Бабкіна іноді виконує українські пісні, мотивуючи це необхідністю "збереження різноманіття культур".

Надія Бабкіна завжди була на хорошому рахунку у Кремлі. Фото: Getty Images

У своїх інтерв’ю співачка називає Україну "розмінною монетою Заходу" та стверджує, що український народ перебуває під впливом "агресивної пропаганди".

Бабкіна впевнена, що Росія "робить все правильно і має захистити російських людей". За свою позицію та підтримку війни вона внесена до списків санкцій України, Канади, Латвії та низки інших країн.

