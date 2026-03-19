Чи скоротять комендантську годину на Великдень: відповідь влади Києва

Чи зміняться нічні обмеження і що важливо знати

Рішення, чи будуть скорочувати комендантську годину в Києві на Великдень, 12 квітня, ще не прийнято. Його прийматимуть, спираючись на поточну та прогнозовану безпекову ситуацію напередодні Великодня.

Що потрібно знати:

Остаточне слово — за військовими

Наразі діє обмеження з 00:00 до 05:00

Під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці без спецперепустки

Як стало відомо "Телеграфу" з відповіді КМДА на запит видання, остаточне рішення — за військовим командуванням. Наразі ж у Києві зберігається тривалість комендантської години з 00:00 до 05:00.

Відповідь КМДА на запит "Телеграфу" про скорочення комендантської години на Великдень

Що буде за порушення комендантської години

В цей час заборонено бути на вулицях чи у громадських місцях, пересуватись пішки чи транспортом без спецперепустки. Якщо оголосили повітряну тривогу — виходити можна, щоб дійти до укриття.

Як зазначено у відповіді на запит: "За порушення вимог та обмежень дії комендантської години порушники затримуватимуться та доставлятимуться до підрозділів Національної поліції України".

Чи працюватиме транспорт на Великдень вночі

Транспорт в Києві курсує як і зазвичай, у прив'язці до часу комендантської години, рішення щодо зміни графіків наразі не приймались. Метро продовжує працювати як укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Графік роботи залишається сталим: приблизно з 05:30-06:00 до 23:00-23:30. Станції зачиняють на вхід для пасажирів у різний час, здебільшого близько 22:00-23:00. Останній поїзд київського метро вирушає приблизно о 23:00.

Раніше "Телеграф" розповідав, що до так званого єврейського Великодня у Київ прийде значне похолодання. Свято Песах припадає на 1 квітня, до цього буде прохолодна та вітряна погода, Великдень у римо-католиків — 5 квітня, а у греко-католиків та православних — 12 квітня.