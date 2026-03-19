Понад 100 грн за пачку. Які сигарети зараз найдешевші в Україні та де їх знайти

Порівняли вартість у найпопулярніших магазинах

Чимало тютюнових виробів, а саме цигарки, значно здорожчали за 2025 рік. Якщо раніше пачку можна було придбати за 60 грн, то наразі — за 100 грн. Однак більшість позицій мають ціну від 120 грн за упаковку.

"Телеграф" порівняв вартість цигарок в популярних супермаркетах. Зауважимо, що ціна може трохи відрізнятись залежно від міста та наявності акційної пропозиції.

Ціни у "Варусі"

У магазинах "Варус" найдешевшими сигаретами є Rothmans SuperSlims коштує 110 грн, далі йдуть Monte Carlo — 120 грн, а Прилуки Класичні 12 — 120 грн за упаковку.

У 2025 ціни на сигарети були від 60 грн. Як видно на фото, позицій дешевше 100 грн було в рази більше.

Ціни в "Сільпо"

У "Сільпо" є сигарети по 119,94 грн — Прилуки Класичні 10 з фільтром. Пачка Monte Carlo Red коштує 120 грн, L&M First Cut— 120 грн, а Rothmans Nanо з фільтром — 124,94 грн.

Ціни в "АТБ"

У магазинах "АТБ" сигарети в рази дорожче, ніж у попередніх. Так, Rothmans Blue коштує 105,95 грн, LD Red — 107 грн, а Winston XS Violet — 110 грн за упаковку.

Виходить, що найдешевше купувати сигарети у магазинах "АТБ", а найвищі ціни — у "Сільпо".

