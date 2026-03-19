"Міцний горішок" згасає. Чому Брюс Вілліс більше не живе з сім’єю і де буде його мозок після смерті

Зірка бойовиків у свої 71 не знає, що хворий

Колись він сам рятував світ на екранах, а сьогодні веде свою саму тиху і складну битву. 19 березня легендарному Брюсу Віллісу виповнюється 71 рік.

Поки шанувальники переглядають класику світового кіно, сім’я актора робить все можливе, щоб зберегти останні крихти його особистості, яку нещадно стирає невиліковна недуга. "Телеграф" зібрав актуальні дані про самопочуття зірки "Міцного горішка" і про те, як змінилася його зовнішність.

Хвороба змінила його до невпізнання

На цей час стан Брюса Вілліса характеризується як стабільний, але з ознаками поступового погіршення. Актор живе з лобово-скроневою деменцією (ЛВД) — рідкісним та агресивним захворюванням, яке кардинально відрізняється від хвороби Альцгеймера.

Брюс Вілліс у молодості. Фото: Getty Images

Близькі зазначають, що Брюс страждає на анозогнозію — стан, при якому людина не усвідомлює власну хворобу. Хоча це певною мірою захищає його психіку від стресу, для його дружини Емми Хемінг та колишньої дружини Демі Мур це стало справжнім випробуванням на витривалість. У мережі у свій час ходили чутки, мовляв, актор майже повністю втратив мовні навички, проте їх спростувала одна з дочок знаменитості.

У нього все гаразд, він бачить, що ми всі одна родина. Ми дуже близькі, і найкраще — це як ми згуртовані, так це мило. Ми справді одне ціле Румер Вілліс

Зовні Вілліс помітно змінився: він виглядає значно схудлим, а його погляд часто здається відчуженим. Попри фізичну слабкість і уповільнені рухи, актор все ще взнає своїх дочок і відчуває емоційний зв’язок з рідними, хоча цей зв’язок тепер тримається не на словах, а на дотиках і присутності.

Брюса Вілліса було помічено в Каліфорнії у вересні 2024 року.

Фото: Getty Images

Влітку 2025 стало відомо, що Брюс живе окремо від близьких. У вересні Хемінг повідомила, що переселення тяжкохворого чоловіка до будинку з доглядальницею пішло на користь усій родині.

Попри смуток та дискомфорт, це був правильний крок для нього, для наших дочок та для мене. Зрештою я знову змогла стати його дружиною. Це величезний подарунок Емма Хемінг дружина актора

Актор із дружиною Еммою Хемінг. Фото: Getty Images

Емма також повідомила, що після смерті чоловіка передасть його мозок на наукові дослідження. Це рішення далося їй непросто, проте вона переконана, що такий крок необхідний для вивчення лобно-скроневої деменції — захворювання, що стрімко позбавляє людини пам’яті, ясності мислення і самостійності.

Травень 2019 року. Фото: Getty Images

Нагадаємо, що нещодавно у США відбулася церемонія нагородження премії "Оскар 2026". Її пропустив актор Шон Пенн, який віддав перевагу поїздці в Україну.