Гвоздик - Калайджич: прямая трансляция боев андеркарда (видео)

Часть поединков покажут зрителям бесплатно

В ночь, на понедельник, 2 февраля, в Лас-Вегасе (США, штат Невада) пройдет грандиозное шоу профессионального бокса Zuffa Boxing 02. В основном карде на ринг выйдут известные украинские боксеры: полутяж Александр Гвоздик (21–2, 17 KO) и средневес Сергей Богачук (26–3, 24 KO).

Что нужно знать

В США пройдет вечер бокса Zuffa Boxing 02

Гвоздик проведет бой с Калайджичем

Богачук встретится с россиянином Бутаевым

Часть боев покажут в сети бесплатно

На сайте "Телеграф" будет доступна прямая видеотрансляция поединков раннего андеркарда шоу Zuffa Boxing 02. В рамках прелимов состоятся 5 поединков, шоу начнется в 01:00 по киевскому времени.

Прямая видеотрансляция поединков раннего андеркарда шоу Zuffa Boxing 02

Список боев раннего андеркарда:

Джалил Хэкетт (11–1, 9 KO) – Роберто Крус (11–1, 7 КО)

Джастин Вилория (11–0, 8 KO) – Оскар Алан Перес (14–0–2, 7 КО)

Джамар Талли (5–0, 4 КО) – Девонте Уильямс (13–3, 6 КО)

Дамони Като-Кейн (8–1–2, 7 КО) – Кристиан Перес (7–0, 7 КО)

Дамейжн Ванхаутер (10–0, 7 КО) – Франсиско Хулиан Гомес (7–3, 2 КО)

Главные бои шоу пройдут на платной основе. В Украине мейнкард шоу Zuffa Boxing 02 покажут по ТВ.

Мейнкард шоу Zuffa Boxing 02:

Хосе Валенсуэла (14–3, 9 KO) – Диего Торрес (22–1, 19 KO)

Александр Гвоздик (21–2, 17 KO) – Радивое Калайджич (29–3, 21 KO)

Сергей Богачук (26–3, 24 KO) – Раджаб Бутаев (16–1, 12 KO)

Напомним, американский супертяж Джаррелл Миллер провел поединок против нигерийского гиганта Кингсли Ибе. Все бы ничего но "Большой малышь" потерял свою шевелюру в бою.