Бекхеми остаточно посварилися через вподобайку в соцмережах: деталі скандалу

У відомій сім’ї не все так гладко

Бруклін Бекхем, старший син колишнього футболіста Девіда та дизайнерки Вікторії Бекхем, посварився з батьками. Справа дійшла до того, що Бруклін попросив маму та тата спілкуватися з ним виключно через адвокатів.

Що потрібно знати

Бруклін спілкується з батьками через адвокатів

Відносини у сім’ї зіпсувалися після весілля Бекхема-молодшого

Старший син проігнорував 50-річчя батька

Про це повідомляє Daily Mail. За інформацією джерела, Бруклін не хоче, щоб його батьки зв’язувалися з ним чи робили публічні заяви про нього у соціальних мережах.

З’ясувалося, що між сином та батьками, а точніше, між їхніми юридичними командами у фірмах Schillings та Harbottle & Lewis, відбувся обмін юридичними листами. Приводом для цього стала серія "неприємних" повідомлень у ЗМІ про його дружину Ніколу Пельтц Бекхем, включаючи припущення, що Бруклін є "заручником, якого контролює дружина". Бекхем молодший вважає, що за цим стояли його батьки.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц Бекхем/Фото: Getty Images

Справа дійшла до абсурду. Бруклін вирішив заблокувати своїх батьків та братів Ромео та Круза у соціальних мережах незадовго до Різдва. Сім’я переглядала та ставила вподобайки під його кулінарними постами. Це суперечило бажанню Брукліна залишити його та його дружину у спокої.

Нагадаємо, Бруклін одружився з акторкою Ніколою Пельтц у квітні 2022 року. Відразу після весілля з’явилися новини про сварку в сім’ї. Нікола образилася, коли Вікторія пообіцяла розробити дизайн її весільної сукні, але так і не змогла виконати свою роботу. Крім того, у день весілля американський співак Марк Ентоні, друг Бекхемів, назвав Вікторію найкрасивішою жінкою у залі.

Девід та Вікторія Бекхем/Фото: Getty Images

Обидві сторони намагалися налагодити стосунки, але з цього не вийшло нічого хорошого. Бруклін та Нікола не були присутні на вечірках з нагоди 50-річчя Девіда минулого літа. Крім того, син не привітав батька з посвятою у лицарі.

