Бекхэмы окончательно рассорились из-за лайка в соцсетях: детали скандала

В известной семье не все так гладко

Бруклин Бекхэм, старший сын бывшего футболиста Дэвида и дизайнера Виктории Бекхэм соответственно, поссорился с родителями. Дело дошло до того, что Бруклин попросил маму и папу общаться с ним исключительно через адвокатов.

Что нужно знать

Бруклин общается с родителями через адвокатов

Отношения в семье испортились после свадьбы Бекхэма-младшего

Старший сын проигнорировал 50-летие отца

Об этом сообщает Daily Mail. По информации источника, Бруклин не хочет, чтобы его родители связывались с ним или делали публичные заявления о нем в социальных сетях.

Выяснилось, что между сыном и родителями, а точнее, между их юридическими командами в фирмах Schillings и Harbottle & Lewis, состоялся обмен юридическими письмами. Поводом для этого стали серия "неприятных" сообщений в СМИ о его жене Николе Пельтц Бекхэм, включая предположение, что Бруклин является "заложником, который контролируется своей женой". Бекхэм-младший считает, что за этим стояли его родители.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц Бекхэм/Фото: Getty Images

Дело дошло до абсурда. Бруклин решил заблокировать своих родителей и братьев Ромео и Круза в социальных сетях незадолго до Рождества. Семья просматривала и ставила лайки под его кулинарными постами. Это противоречило желанию Бруклина оставить его и его жену в покое.

Напомним, Бруклин женился на актрисе Николе Пельтц в апреле 2022 года. Сразу после свадьбы появились новости о размолвке в семье. Никола обиделась, когда Виктория пообещала разработать дизайн ее свадебного платья, но так и не смогла выполнить свою работу. Кроме того, в день свадьбы американский певец Марк Энтони, друг Бекхэмов, назвал Викторию самой красивой женщиной в зале.

Дэвид и Виктория Бекхэм/Фото: Getty Images

Обе стороны пытались наладить отношения, но из этого не вышло ничего хорошего. Бруклин и Никола не присутствовали на вечеринках по случаю 50-летия Дэвида прошлым летом. Кроме того, сын не поздравил отца с посвящением в рыцари.

