Путін нагородив колишню коханку Мілевського (відео)

Одіозний футболіст перетинався з росіянкою після ЧС-2006

У середу, 24 грудня, президент Росії Володимир Путін вручив заступниці генерального директора "Газпром-медіа" Тіні Канделакі орден Олександра Невського. Канделакі працювала в Україні на початку 2000-х, а зараз є затятою путіністкою.

Що потрібно знати

Путін нагородив Канделакі у Кремлі

Тіна одна з керівників пропагандистської машини Кремля

Мілевський зустрічався з Канделакі, коли вона працювала в Україні

Про це повідомляє "Матч ТВ", який входить до холдингу "Газпром-медіа". Путін особисто нагородив Канделакі за внесок у розвиток засобів масової інформації та багаторічну плідну діяльність, а після офіційної церемонії поспілкувався з нею та іншими орденоносцями у неформальній обстановці.

Зазначимо, у 2019 році скандальний український футболіст Артем Мілевський розповів про інтимний зв’язок із Канделакі.

Вона приїжджала знімати "Найрозумніший" до Києва. Як мені розповідали, вона сиділа з подружками у ресторані, запитала, хто зараз наймодніший футболіст, попросила номер. А я чесно знав тільки, що є Тіна Канделакі, але навіть не знав, як вона виглядає. І тут дзвінок із незнайомого номера: "Привіт, це Тіна Канделакі". Я відповідаю: "Ну й що?" Загалом розмова не пішла. Але потім ми списалися, кілька разів побачились і поспілкувалися. Артем Мілевський

Артем Мілевський

Канделакі не спростувала слова Мілевського.

Я жива жінка. Не бачу жодної проблеми в тому, що я мала різні стосунки протягом життя. Єдине, у чому бачу проблему, що завжди викликає в мені усмішку: виявляється, є ще чоловіки, для яких найяскравіший спогад у житті – це зустріч зі мною, і вони хочуть про це розповідати. На здоров’я. Тіна Канделакі

Тіна Канделакі

Зазначимо, Канделакі — послідовна прихильниця путінізму, яка активно підтримує війну Росії проти України. З 28 червня 2022 перебуває під персональними санкціями США за підтримку війни. У 2024 році Європейський Союз включив Тіну до санкційного списку.

Як Канделакі стала однією з найвпливовіших жінок Росії

