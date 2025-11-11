Франція — Україна: де і коли безкоштовно дивитися матч

Головна команда країни проведе гру проти лідера групи

У четвер, 13 листопада, Синьо-жовті зіграють важливий поєдинок у кваліфікації на чемпіонат світу-2026. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Франція — Україна.

Що потрібно знати

Франція прийме Україну в Парижі

Гру в Україні ексклюзивно покаже Megogo

Безкоштовна офіційна трансляція матчу доступна в етері Т2 та кабельних мережах

Безкоштовно в Україні поєдинок нашої команди проти Франції покаже телеканал "MEGOGO СПОРТ" в етері Т2 та кабельних мережах. Про це повідомляє "Телеграф".

ОТТ-платформа Megogo також транслюватиме матч, проте на платній основі. Гру на сервісі можна переглянути за підписками: "Оптимальна", "Максимальна" та "MEGOPACK N+S". Вартість від 49 грн.

Матч Франція – Україна відбудеться у Парижі на стадіоні Парк-де-Пренс. Початок зустрічі о 21:45 за київським часом.

У першій грі відбору на ЧС-2026 футбольна Дружина програла Франції (0:2), після чого зіграла внічию з Азербайджаном (1:1). У 3-му турі українці обіграли на виїзді Ісландію (3:5), а в четвертому — Азербайджан (2:1). З квартету напряму на ЧС кваліфікується лише переможець групи. Друге місце дасть можливість взяти участь у плей-оф відбору.

Нагадаємо, збірна України у 2025 році розпочала з невдачі у Лізі націй, де у 2-матчевому протистоянні поступилася Бельгії за право виступати у Дивізіоні А. Через провал у дивізіоні B Ліги націй Синьо-жовті втратили можливість виходу на ЧС-2026 через цей турнір.