Вже було п’ять сигналів: в Україні новий скандал із "договірняками" у футболі

Журналістові повідомили нові деталі

Українські футбольні клуби потрапили у скандал з потенційно договірними матчами. Напередодні СК "Полтава" зіграв унічию з "Кривбасом" (2:2).

Що потрібно знати

Журналіст Ігор Бурбас заявляє про підозрілі матчі в Україні

Колишній чиновник УАФ підтвердив наявність "аномальних ставок" в українському футболі

У договірному характері підозрюють гру УПЛ "Полтава" — "Кривбас" (2:2)

Про це розповів ексглава комітету етики та чесної гри Української асоціації футболу (УАФ) Франческо Баранка. За його словами, на матчі "Полтава" — "Кривбас" було зафіксовано аномальні ставки на "тотал більше 1.5 у першому таймі". За перші 45 хвилин гри було забито 3 голи, ця ставка зіграла.

За словами Баранки, його система моніторингу зафіксувала 5 підозрілих матчів в Україні. На його думку, за цим стоять "фахівці", які вибудовують "режисуру гри". Франческо зазначив, що йдеться про ставки на суму "до мільйона євро".

Це є аномально для українського футболу. Франческо Баранка

Відеоогляд матчу "Кривбас" — "Полтава"

Зазначимо, Бурбас почав повідомляти про підозрілі матчі в Україні після початку сезону 2025/26. В УАФ у відповідь заявили, що жодних проблем не помітили.