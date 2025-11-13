Франція – Україна: онлайн-трансляція матчу

Синьо-жовті спробують відібрати очки у Триколірних

У четвер, 13 листопада, збірна України з футболу зіграє поєдинок 5-го туру у кваліфікації на чемпіонат світу-2026. Суперником нашої команди стане команда Франції.

Що потрібно знати

Франція прийме Україну в Парижі

У першому колі французи здолали українців із рахунком 2:0

Розсудить зустріч міжнародна бригада арбітрів на чолі зі Славком Вінчичем зі Словенії

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Франція — Україна. Початок гри о 21:45 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Франція — Україна (оновлюється)

Аудіотрансляція матчу Франція — Україна

Напередодні 5-го туру французи фактично забезпечили собі 1-ше місце у квартеті, а разом із ним і пряму путівку на Мундіаль. Для цього Триколірних достатньо взяти 3 очки в двох іграх, що залишилися. У Синьо-жовтих ключова гра (проти Ісландії) попереду, проте успіх у поєдинку з французами може суттєво полегшити боротьбу за друге місце. Додамо, що у разі рівності за очками місце команди у таблиці визначає різниця голів.

Матч Франція – Україна відбудеться у Парижі на стадіоні Парк-де-Пренс. Напередодні "Телеграф" повідомляв, де й о котрій годині дивитися гру, а також ділився прогнозом на цю зустріч.

У першій грі відбору на ЧС-2026 футбольна Дружина програла Франції (0:2), після чого зіграла внічию з Азербайджаном (1:1). У 3-му турі українці обіграли на виїзді Ісландії (3:5), а в четвертому — Азербайджан (2:1). З квартету напряму на ЧС кваліфікується лише переможець групи. Друге місце дасть можливість взяти участь у плей-оф відбору.

Нагадаємо, збірна України у 2025 році розпочала з невдачі у Лізі націй, де у 2-матчевому протистоянні поступилася Бельгії за право виступати у Дивізіоні А. Через провал у дивізіоні B Ліги націй Синьо-жовті втратили можливість виходу на ЧС-2026 через цей турнір.