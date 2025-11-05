Клоунада у політиці та скандал із дружинами: головні інтриги у житті "Короля" українського футболу Блохіна

Легенда футболу неодноразово потрапляв у неоднозначні історії

У середу, 5 листопада, одному з найвеличніших українських футболістів Олегу Блохіну виповнилося 73 роки. Колишній нападник "Динамо" і збірної СРСР блищав на футбольних полях світу у 70-х та 80-х роках минулого століття.

"Телеграф" згадує відомі скандали навколо Блохіна. До речі, всі вони відбулися після того, як Олег Володимирович завершив кар’єру гравця.

Політична діяльність та конфлікт інтересів

Блохін після закінчення кар’єри футболіста займався громадсько-політичною діяльністю. 2002 року обрався до Верховної Ради від Комуністичної партії, проте вже через кілька місяців перейшов до фракції Соціал-демократичної партії. Як зізнавався тоді Олег Володимирович у велику політику, його привернув інтерес.

Якщо двома словами, головна причина — інтерес до життя, в якому треба спробувати все. До того ж, у Верховній раді я займаюся близькою мені справою: працюю в комітеті у справах молодіжної політики, спорту та туризму. Тож за інтереси спорту та, зокрема, футболу є кому постояти. Олег Блохін

Олег Блохін у матчі проти "Атлетіко"

Завершив кар’єру політика Блохін у 2006 році після того, як його блок не зміг перетнути 3-відсотковий прохідний бар’єр, набравши лише 1,01% голосів виборців на виборах. До цього у політичній кар’єрі легенди сталася неоднозначна ситуація. Блохін працював у Раді та керував національною збірною з футболу. Через публічну критику Олег Володимирович навіть подав у відставку, проте її не ухвалили. У підсумку Блохін став першим тренером, який вивів збірну України на Мундіаль.

Один із народних депутатів, член комітету з регламенту (не називатиму його прізвище), весь розпереживався: мовляв, коли ж я треную, якщо вдень засідаю в парламенті? Користуючись нагодою, хочу йому на це запитання відповісти. Ну, по-перше, сесія триває лише з десятої ранку до шостої вечора, а крім того, є перерва з двох до чотирьох, тому збірною керувати я можу якщо не в перерві, то ввечері чи вночі. Втім, не думаю, що мій графік його хвилював, скоріше це був чистий піар. Олег Блохін

Пізніше Блохін називав свою роботу у парламенті "клоунадою".

Я думаю, що в політику більше не повернуся, принаймні найближчим часом. Спостерігаючи за нинішнім парламентом, я сміюся. Я вже був у політиці, і з мене зробили клоуна. Адже ви пам’ятаєте, як я відмовлявся від мандата депутата, як залишав національну збірну. А ще був один політик, який для країни не зробив нічого — і він намагався зняти мене з посади тренера національної збірної та депутатства. Тому коли депутати зрозуміють, що їх обрав народ і вони повинні працювати на користь цього народу і нашої країни, а не боротися за щось своє особисто, тоді клоунада закінчиться, а ми почнемо рух уперед. Олег Блохін

Методика роботи та кадрова політика

Блохін – жорсткий тренер. У листопаді 2004 року Блохін вигнав зі збірної України трьох ключових виконавців: Чечера та Зотова з донецького "Металурга" та Закарлюку з "Іллічівця". Усі троє не з’явилися на відновлювальні процедури та командну вечерю, прийшовши на базу лише близько 2 години ночі, де їх дочекався Блохін.

Після успіху у збірній Блохін очолив київське "Динамо", де його історія почалася зі скандалу. Головна зірка Біло-Синіх Артем Мілевський прийшов на презентацію тренера у халаті. Таке Блохін пробачити не міг – "Мілю" було переведено в дубль, а потім виставлено на трансфер. Офіційна причина – порушення спортивного режиму.

Конфлікт між Мілевським та Блохіним тривав до 2021 року і завершився публічними вибаченнями Артема.

Скандали з журналістами

Блохін мав запальний характер та вибухав на пресконференціях, коли все йшло не за його планом. Наприклад, 2008 року під час пресконференції Блохіна у ФК "Москва" тренер публічно посварився з польськими журналістами. Блохін запропонував надати переклад польською мовою вже після заходу, пославшись на брак часу. Представники ЗМІ відмовились.

2011 року Олег Володимирович на пресконференції збірної України посварився з оператором телеканалу "Інтер". Наприкінці суперечки Блохін передав керівництву телеканалу, щоб наступного разу вони змінили оператора.

Скандал із дружинами

За квартиру володаря "Золотого м’яча" розгорілася боротьба між колишньою та нинішньою дружиною. Про це у вересні 2025 року повідомив блогер Ігор Бурбас. Перша дружина Блохіна Ірина Дерюгіна з дочкою Іриною та нинішня обраниця іменитого футболіста Анжела з двома дочками (Анна та Катерина) не можуть поділити житло. Видно, сторони підуть до суду.

Олег Блохін із другою дружиною Анжелою

Ірина Дерюгіна та Олег Блохін

Ірина Дерюгіна з дочкою Іриною зараз працює у збірній України з художньої гімнастики

Довідка: Блохін — один із найкращих футболістів в історії радянського футболу. Виграв "Золотий м’яч" (1975). Семиразовий чемпіон СРСР, п’ятиразовий володар Кубка СРСР, дворазовий володар Кубка кубків УЄФА, переможець Суперкубка УЄФА. 2021 року визнаний національною легендою України.

Олег Блохін та його Золотий м’яч

1989 року напередодні прощального матчу Блохіна Тамара Гвердцителі виконала пісню "Віват, король!". Композиція була написана Юрієм Рибчинським (слова) та Геннадієм Татарченком (музика) спеціально для футболіста.

Інтерв’ю Блохіна перед прощальним матчем

Раніше "Телеграф" розповідав про зв’язки Короля футболу Пеле з Україною. Легендарний бразилець перед смертю підтримав нашу країну після початку повномасштабного вторгнення РФ.