Франция - Украина: где и когда бесплатно смотреть матч

Главная команда страны проведет игру против фаворита группы

В четверг, 13 ноября, Сине-желтые сыграют важный поединок в квалификации на чемпионат мира-2026. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Франция — Украина.

Что нужно знать

Франция примет Украину в Париже

Игру в Украине эксклюзивно покажет Megogo

Бесплатная официальная трансляция матча доступна в эфире Т2 и кабельных сетях

Бесплатно в Украине поединок нашей команды против Франции покажет телеканал "MEGOGO СПОРТ" в эфире Т2 и кабельных сетях. Об этом сообщает "Телеграф".

ОТТ-платформа Megogo также будет транслировать матч, однако на платной основе. Игру на сервисе можно посмотреть по подпискам: "Оптимальная", "Максимальная" и "MEGOPACK N+S". Стоимость просмотра от 49 грн.

Матч Франция — Украина состоится в Париже на стадионе Парк-де-Пренс. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.

В первой игре отбора на ЧМ-2026 футбольная Дружина проиграла Франции (0:2), после чего сыграла вничью с Азербайджаном (1:1). В 3-м туре украинцы обыграли на выезде Исландию (3:5), а в четвертом — Азербайджан (2:1). Из квартета напрямую на ЧМ квалифицируется только победитель группы. Второе место даст возможность поучаствовать в плей-офф отбора.

Напомним, сборная Украины в 2025 году начала с неудачи в Лиге наций, где в 2-матчевом противостоянии уступила Бельгии за право выступать в Дивизионе А. Из-за провала в дивизионе B Лиги наций Сине-желтые потеряли возможность выхода на ЧМ-2026 через этот турнир.