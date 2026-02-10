"Рондо зближує". Як реклама у 90-ті зробила зі звичайних цукерок культ (старі відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Всі, хто жив тоді, пригадає рекламу цих цукерок
Наприкінці 90-х та у нульових роках в Україні з'явилося багато нових продуктів, які набули шаленої популярності. Серед них — м'ятні цукерки Rondo, чий смак пам'ятають, певно, усі.
Популярності "Рондо" сприяла реклама, яка лунала тоді з кожної "праски". Вона була російською, проте активно транслювалася в Україні.
У рекламі наголошувалося, що Rondo освіжають подих, а тому додають впевненості у собі. "Свіжий подих полегшує розуміння", — такою була головна ідея реклами. "Рондо зближує" — так лунав один зі слоганів.
Цукерки Rondo мали міцний м'ятний смак та аромат. Це були цукерки у вигляді дисків, які продавалися у паперовій обгортці.
М’ята була настільки "термоядерною", що іноді здавалося, ніби ви вдихнули арктичне повітря. Мами та бабусі навіть давали їх дітям, коли в тих боліло горло. Були й інші смаки Рондо — лимон та кавун, але м'ята була найбільш популярна.
Цукерки Rondo випускала компанія Mars (під брендом Wrigley). Вони ідеально вписалися в ринок пострадянських країн, які ще не були перенасичені таким товаром.
Раніше "Телеграф" розповідав про їстівні браслети з нульових. Чому діти шаленіли від цих цукерок та чи можна їх купити зараз.