"Рондо зближує". Як реклама у 90-ті зробила зі звичайних цукерок культ (старі відео)

Всі, хто жив тоді, пригадає рекламу цих цукерок

Наприкінці 90-х та у нульових роках в Україні з'явилося багато нових продуктів, які набули шаленої популярності. Серед них — м'ятні цукерки Rondo, чий смак пам'ятають, певно, усі.

Популярності "Рондо" сприяла реклама, яка лунала тоді з кожної "праски". Вона була російською, проте активно транслювалася в Україні.

У рекламі наголошувалося, що Rondo освіжають подих, а тому додають впевненості у собі. "Свіжий подих полегшує розуміння", — такою була головна ідея реклами. "Рондо зближує" — так лунав один зі слоганів.

Цукерки Rondo мали міцний м'ятний смак та аромат. Це були цукерки у вигляді дисків, які продавалися у паперовій обгортці.

Цукерки Рондо

М’ята була настільки "термоядерною", що іноді здавалося, ніби ви вдихнули арктичне повітря. Мами та бабусі навіть давали їх дітям, коли в тих боліло горло. Були й інші смаки Рондо — лимон та кавун, але м'ята була найбільш популярна.

Цукерки Rondo випускала компанія Mars (під брендом Wrigley). Вони ідеально вписалися в ринок пострадянських країн, які ще не були перенасичені таким товаром.

