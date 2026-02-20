Дніпру прогнозують аномальну температуру: коли місто значно прогріється

В обласному центрі також попереджають про період дощів

На початку березня у Дніпрі прогнозують дуже теплу погоду як для цього місяця. Стовпчики термометрів можуть доповзти аж до +14 градусів.

Коли чекати на приємний, але аномальний сплеск тепла, спрогнозували у двох синоптичних ресурсах. Детальніше про погоду написав "Телеграф".

У Дніпрі прогнозують температури, не характерні для сезону

За прогнозом "Meteo", потепління увірветься у місто вже у першій декаді березня. Період 1-3 березня очікується найтеплішим, адже тоді повітря прогріється до +14 градусів вдень та +6 градусів вночі. Після того температура трохи опуститься, але ненадовго. У п'ятницю та понеділок, 6-7 лютого, стовпчики термометрів також сягнуть +10…12 градусів у денний час. Надалі очікується відчутне похолодання з невеликими нічними морозами.

Водночас з 7 по 11 лютого у місті передбачається короткочасний дощ.

Значне потепління у Дніпрі не за горами

У синоптичному ресурсі "Погода.Мета" також прогнозують хвилю потепління, але до +11 градусів і в період 4-5 березня. До цього температура на початку березня коливатиметься в межах +6…9 градусів вдень та +2…6 градусів вночі. Місцями дощитиме. А з 6 березня повітря трохи охолоне — до -1…+6 градусів протягом доби.

Коли прогнозується потепління у Дніпрі. Фото: Погода.Мета

