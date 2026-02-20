Днепру прогнозируют аномальную температуру: когда город значительно прогреется

В областном центре так же предупреждают о периоде дождей

В начале марта в Днепре прогнозируют очень теплую погоду для этого месяца. Столбики термометров могут подняться до +14 градусов.

Когда ждать приятного, но аномального всплеска тепла, спрогнозировали в двух синоптических ресурсах. Подробнее о погоде написал "Телеграф".

В Днепре прогнозируют температуры, не характерные для сезона

По прогнозу "Meteo", потепление ворвется в город уже в первой декаде марта. Период 1-3 марта ожидается самым теплым, тогда как воздух прогреется до +14 градусов днем и +6 градусов ночью. После этого температура немного опустится, но ненадолго. В пятницу и понедельник, 6-7 февраля, столбики термометров также достигнут +10…12 градусов в дневное время. В последствии ожидается ощутимое похолодание с небольшими ночными морозами.

В то же время, с 7 по 11 февраля в городе предполагается кратковременный дождь.

Значительное потепление в Днепре не за горами. Фото: Meteo

В синоптическом ресурсе "Погода.Мета" также прогнозируют волну потепления, но до +11 градусов и в период 4-5 марта. До этого температура в начале марта будет колебаться в пределах +6…9 градусов днем и +2…6 градусов ночью. Местами будет дождь. А с 6 марта воздух немного остынет – до -1…+6 градусов в течение суток.

Когда прогнозируется потепление в Днепре. Фото: Погода.

