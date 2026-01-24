Пару разів і чоботи на смітник? Найпоширеніша помилка у сушці взуття, яка вбиває його

Найбільшої шкоди це завдає натуральному шкіряному взуттю

Досить часто українці сушать мокре взуття на батареї та не розуміють, що так тільки шкодять йому. Особливо це стосується чоботів з натуральної шкіри.

Про це полтавський швець Микола Фокін розповів "Телеграфу" у матеріалі "Коли ремонтувати взуття не варто і як його зберігати: досвідчений швець дав поради".

Що треба знати:

Сушити взуття на батареях чи біля джерел тепла не можна

Надмірне тепло може зіпсувати навіть якісне взуття

За словами Фокіна, сушити взуття на батареях не можна. Адже воно деформується від впливу надмірного тепла, особливо якщо це шкіряне взуття.

Як сушити взуття

Найчастіше після кількох сушок в теплі можна помітити, що шкіра чобіт стала грубша, місцями потріскалась. При цьому замша втрачає блиск, текстиль — колір та щільність, а підошва взагалі може відклеїтись.

Майстер рекомендує, щоб чоботи служили довше, їх краще сушити в теплому приміщенні, подалі від джерел тепла. Правильно також набити їх папером, зокрема газетами. Вони не тільки заберуть зайву вологу зсередини, а й допоможуть зберегти форму. Сучасні електричні сурашки можна використовувати, але з обережністю.

