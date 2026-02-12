Зі смаком сала, шашлику, та з хріном "по-російськи": куди поділися легендарні сухарики "Клинское"

Сухарики "Клинское" виготовляли в Україні

Сухарики "Клинское" були популярні у 2000-х роках. Житні сухарики із різними смаками відсилали до популярних стереотипних страв. Наприклад, були сухарики по-кавказьки зі смаком шашлику, по-російськи зі смаком холодцю з хріном, по-українськи зі смаком сала з гірчицею. Були й інші смаки, зокрема копчена ковбаса, бекон, вершковий сир, краб, м'ясо й гриби та сьомга. Пачки були вагою по 40 та 80 грамів.

Ці сухарики виробляли в Україні, попри начебто російську назву. Їх робили у Вишгороді. Виробник — компанія "Мередіан Плюс".

"Клинское" по-українськи та зі смаком копченої ковбаси

Робили сухарики з житньо-пшеничного хліба на олії із смаковими добавками та часником чи іншими ароматними спеціями. Вони завоювали прихильність як старшого покоління до пива, так і в підлітків через зручність та яскраві смаки. Однак до кінця 2000-х років вони зникли з полиць супермаркеті.

У 2015 році марка спробувала перезапустити продукцію, створюючи не тільки нові смаки, а й відкривши для себе ринок грінок та круглих білих сухариків, однак повернення не вдалось, адже на полицях вже закріпились інші бренди.

Варто зауважити, що "Клинское" також відомий бренд в Росії — від назви пива з міста Клин в Росії. Є також місцеві "Клинские снеки" і смаки продукції частково збігаються з українськими.

Російська версія сухариків "Клинское"

