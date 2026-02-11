Живе нагадування про літо: ця стійка рослина додасть затишку взимку

Є кімнатна рослина, яка дивує своєю стійкістю та витривалістю

Кімнатні рослини — відмінне доповнення інтер’єру та служать для додаткового затишку. Однак, коли за вікном зима, а в будинку прохолодно, не всі вазони виживуть. Для таких випадків відмінним рішенням буде філодендрон — стійка і витривала до холодів рослина з екзотичною зеленню.

"Телеграф" розповідає, чому серед кімнатних рослин філодендрон виділяється як найкраща рослина для холодної зими.

Філодендрон – що потрібно знати про рослину?

Філодендрон відрізняється від примхливих екзотичних рослин своєю здатністю виживати у суворих кімнатних умовах, пише Actualno.com. При цьому він не завмирає на час холодів, а продовжує активно зростати та розвиватися.

Серед його головних переваг — витривалість та гарний ефектний вигляд. Своїми зеленими листочками він точно підніме настрій господарям будинку, створить позитивний настрій та спогади про літо.

Фото: Getty Images

Поки інші рослини у вазонах "сплять" або завмирають на зиму, філодендрон почувається чудово, росте і радує око свіжою зеленню. Він чудово очищає повітря у кімнаті, покращуючи загальний мікроклімат.

Ще одна перевага — він невибагливий у догляді і від вас не буде потрібно зайвих зусиль. Вазон адаптується до короткого світлового дня і чудово почувається навіть у глибині кімнати. Поливати його потрібно лише раз на 1-2 тижні.

