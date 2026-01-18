Старі, колючі, але довговічні: чому досі користуються радянськими вовняними ковдрами
Їх секрет полягає у природній текстурі вовни
Багато хто пам’ятає радянські ковдри ще з дитинства, але мало хто знає, чому вони досі залишаються популярними. На перший погляд, вони здаються грубими і колючими, однак мають значущі переваги.
Чому ці старі ковдри досі працюють краще за нові та не втрачають своїх властивостей, пояснив "Телеграф". Якщо їх немає у вас вдома, то вони точно знайдуться, наприклад, у державних лікарнях.
Чому колючі ковдри досі популярні
Тепло і волога
Вовна добре гріє в холод і не парить у теплі. Вона вбирає вологу і залишається сухою на дотик. Синтетичні пледи часто затримують тепло і вологу, через що під ними може бути спекотно.
Повітропроникність
Старі ковдри "дихають" і не душать уві сні. Сучасні синтетичні пледи часто щільні і майже не пропускають повітря.
Зносостійкість
Вовняні ковдри довго тримають форму, волокна не збиваються у грудки і не рвуться при догляді. Нові наповнювачі швидко втрачають об’єм і рівномірність.
Ефект природної вовни
Легке поколювання вовни зігріває м’язи. М’які синтетичні пледи цього не дають.
Хімічна обробка
Старі ковдри без ароматизаторів і просочень, контакт із хімією мінімальний. Нові пледи часто обробляють різними речовинами, щоб зробити їх м’якими або блискучими.
Мінуси
Вовняна ковдра колеться і важча за сучасні пледи. Щоб вона служила довго, потрібен уважний догляд.
