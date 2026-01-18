Старі, колючі, але довговічні: чому досі користуються радянськими вовняними ковдрами

Їх секрет полягає у природній текстурі вовни

Багато хто пам’ятає радянські ковдри ще з дитинства, але мало хто знає, чому вони досі залишаються популярними. На перший погляд, вони здаються грубими і колючими, однак мають значущі переваги.

Чому ці старі ковдри досі працюють краще за нові та не втрачають своїх властивостей, пояснив "Телеграф". Якщо їх немає у вас вдома, то вони точно знайдуться, наприклад, у державних лікарнях.

Радянські ковдри. Фото: "Телеграф"

Чому колючі ковдри досі популярні

Тепло і волога

Вовна добре гріє в холод і не парить у теплі. Вона вбирає вологу і залишається сухою на дотик. Синтетичні пледи часто затримують тепло і вологу, через що під ними може бути спекотно.

Повітропроникність

Старі ковдри "дихають" і не душать уві сні. Сучасні синтетичні пледи часто щільні і майже не пропускають повітря.

Зносостійкість

Вовняні ковдри довго тримають форму, волокна не збиваються у грудки і не рвуться при догляді. Нові наповнювачі швидко втрачають об’єм і рівномірність.

Ефект природної вовни

Легке поколювання вовни зігріває м’язи. М’які синтетичні пледи цього не дають.

Хімічна обробка

Старі ковдри без ароматизаторів і просочень, контакт із хімією мінімальний. Нові пледи часто обробляють різними речовинами, щоб зробити їх м’якими або блискучими.

Мінуси

Вовняна ковдра колеться і важча за сучасні пледи. Щоб вона служила довго, потрібен уважний догляд.

