Січень вирішив підморозити Київ, але лютий зіпсує його плани: коли потепліє

Столиця переживе сильні морози, але потім температура різко підстрибне до 0

У Києві до кінця січня збережеться холодна зима з сильними морозами. Температура почне рости тільки на початку лютого, але і "плюсу" не очікується.

За даними синоптичного ресурсу "Погода.Мета", найхолодніше прогнозується в останній тиждень цього місяця, адже тоді показники на термометрах вночі можуть опуститися до -22 градусів. Детальніше про погоду написав "Телеграф".

Коли в Києві ослабнуть морози

Упродовж 16-18 січня погода у місті буде переважно хмарною. Вдень температура складе -10…-8 градусів, а вночі — -18…-15 градусів. Опадів не передбачається.

З 19 по 25 січня у Києві вдень стане ще холодніше — від -14 до -7 градусів. Тим часом у нічний час термометри позуватимуть від -19 до -15 градусів. Найнижчі показники очікуються ближче до вихідних. Дощі чи сніг, ймовірно, не йтимуть.

Уже з 26 по 29 січня столицю накриють найсильніші "мінуси" — вдень до -17, а вночі — до -22 градусів. Лише у середу вночі передбчається -18 градусів. Знову ж таки опадів не прогнозується.

Погода у Києві на місяць. Фото: "Погода.Мета"

Перше помітне потепління прийде у п'ятницю — неділю, 30 січня — 1 лютого, коли вдень показники на термометрах зафіксуються біля -1…0, а вночі — -6…-5 градусів. "Плюсів" не буде, але сильні морози зникнуть.

З 2 по 15 лютого понад -2 градусів вдень та -7 градусів вночі не прогнозується. Місцями денна температура зафіксується біля 0, однак плюсовою вона не буде. У вівторок, 3 лютого, можливий сніг з дощем. На вихідних місто трошки прогріє сонце.

