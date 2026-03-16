Ді Капріо знову став королем мемів: його реакція на "Оскарі" розлетілася мережею (фото і відео)

Кадр швидко став вірусним в інтернеті

На 98-й церемонії вручення премії "Оскар", що відбулася 15 березня в США, Леонардо Ді Капріо вкотре підтвердив свій неофіційний статус "короля мемів". Новим вірусним моментом став епізод під час вступного монологу ведучого Конана О’Браєна.

Церемонія "Оскар 2026" запам’ятається глядачам не лише тріумфом фільму "Одна битва за іншою" (One Battle After Another), який отримав шість статуеток, а й новим кумедним моментом за участю Леонардо Ді Капріо, передає people.

Ведучий вечора Конан О’Брайєн вирішив у прямому ефірі поповнити колекцію мемів актора, яка вже включає легендарні кадри з келихом з "Великого Гетсбі" і пальцем, що вказує, з "Одного разу в… Голлівуді".

Про що новий мем з Лео: фото і відео

Під час своєї промови О’Брайєн звернувся до Ді Капріо, назвавши його майстром інтернет-мемів, і запропонував створити новий "прямо зараз". Коли камера вихопила актора, на екрані з’явився підпис: "TFW You Didn’t Agree to This" ("Той випадок, коли ти на це не підписувався").

Ді Капріо, який сидів у залі зі своєю дівчиною Вітторією Черетті, підіграв жарту, зобразивши на обличчі комічний подив і легку розгубленість:

Кадр миттєво розлетівся соціальними мережами. Користувачі вже почали адаптувати його до життєвих ситуацій: від раптових робочих завдань у понеділок до несподіваних прохань родичів.

На цій церемонії Ді Капріо був номінований на "Найкращу чоловічу роль" за фільм "Одна битва за одною". Хоча в цій категорії переміг Майкл Б. Джордан за роль у "Грішниках" (Sinners), Лео все одно став одним із найбільш обговорюваних героїв вечора.