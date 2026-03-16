Ди Каприо снова стал королем мемов: его реакция на "Оскаре" разлетелась по сети (фото и видео)

Кадр быстро стал вирусным в интернете

На 98-й церемонии вручения премии "Оскар", состоявшейся 15 марта 2026 года, Леонардо Ди Каприо, в очередной раз подтвердил свой неофициальный статус "короля мемов". Новым вирусным моментом стал эпизод во время вступительного монолога ведущего Конана О’Брайена.

Церемония "Оскар 2026" запомнится зрителям не только триумфом фильма "Одна битва за другой" (One Battle After Another), получившего шесть статуэток, но и новым забавным моментом с участием Леонардо Ди Каприо, передает people.

Ведущий вечера Конан О’Брайен решил в прямом эфире пополнить коллекцию мемов актера, которая уже включает легендарные кадры с бокалом из "Великого Гэтсби" и указывающим пальцем из "Однажды в… Голливуде".

О чем новый мем с Лео: фото и видео

Во время своей речи О’Брайен обратился к Ди Каприо, назвав его мастером интернет-мемов, и предложил создать новый "прямо сейчас". Когда камера крупным планом выхватила актера, на экране появилась подпись: "TFW You Didn’t Agree to This" ("Тот случай, когда ты на это не подписывался").

Ди Каприо, сидевший в зале со своей девушкой Витторией Черетти, подыграл шутке, изобразив на лице комичное недоумение и легкую растерянность:

Кадр мгновенно разлетелся по социальным сетям. Пользователи уже начали адаптировать его под жизненные ситуации: от внезапных рабочих задач в понедельник до неожиданных просьб родственников.

На этой церемонии Ди Каприо был номинирован на "Лучшую мужскую роль" за фильм "Одна за другой". Хотя в этой категории победил Майкл Б. Джордан за роль в "Грешниках" (Sinners), Лео все равно стал одним из самых обсуждаемых героев вечера.