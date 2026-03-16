На Оскарі 2026 згадали про Путіна, але "забули" про Україну. Як фільм про російську пропаганду отримав статуетку

Галина Струс
Автор
Творці фільму "Пан Ніхто проти Путіна" Новина оновлена 16 березня 2026, 09:22
Творці фільму "Пан Ніхто проти Путіна". Фото Getty Images

Американська кіноакадемія вручила премію Оскар 2026

У ніч на 16 березня у Лос-Анджелесі відбулася 98-та церемонія вручення премії "Оскар". Американська кіноакадемія роздала статуетки за найкращі фільми та ролі. Перемогу в головній номінації "Найкращий фільм" здобула картина "Одна битва за іншою". А ось найкращим документальним фільмом визнали датсько-чеську картину "Пан Ніхто проти Путіна".

Що відомо про фільм та нагородження?

Документалка "Пан Ніхто проти Путіна" — це спільний проект режисера Давида Боренштейна та російського вчителя Павла Таланкіна (Данія, Чехія). Фільм розповідає про трансформацію російської системи освіти за умов повномасштабної війни з Україною. Зйомки проходили в місті Карабаш Челябінської області, де російський педагог відобразив на камеру масштаби та методи проникнення російської державної пропаганди у шкільне середовище.

Пан Ніхто проти Путіна
Кадр із фільму "Пан Ніхто проти Путіна"

Завдяки лише назві фільму на церемонії, яка транслювалася в багатьох країнах світу, прозвучало ім’я російського диктатора Путіна. А ось про Україну "забули" — під час виступу на сцені премії творці стрічки жодним словом не згадали про повномасштабну війну в нашій країні, яку вже п’ятий рік веде Путін.

Павло Таланкін, Оскар
Павло Таланкін на врученні Оскара. Фото: Getty Images

До речі, Таланкін говорив зі сцени російською мовою та закликав зупинити всі війни в ім’я майбутнього дітей. Режисер картини Давид Боренштейн також не згадав про війну в Україні під час нагородження.

Давид Боренштейн, Оскар
Давид Боренштейн на врученні Оскара 2026 року. Фото: Getty Images

Варто зазначити, що у 2026 році до номінації "Найкращий документальний фільм" не потрапив фільм українського режисера Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки". Картина розповідає про події війни Росії проти України. А ось документалка про "хороших росіян" з ім’ям Путіна у назві не тільки була номінована, а й отримала статуетку Оскар 2026.

