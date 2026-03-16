На Оскарі 2026 згадали про Путіна, але "забули" про Україну. Як фільм про російську пропаганду отримав статуетку

Американська кіноакадемія вручила премію Оскар 2026

У ніч на 16 березня у Лос-Анджелесі відбулася 98-та церемонія вручення премії "Оскар". Американська кіноакадемія роздала статуетки за найкращі фільми та ролі. Перемогу в головній номінації "Найкращий фільм" здобула картина "Одна битва за іншою". А ось найкращим документальним фільмом визнали датсько-чеську картину "Пан Ніхто проти Путіна".

Що відомо про фільм та нагородження?

Документалка "Пан Ніхто проти Путіна" — це спільний проект режисера Давида Боренштейна та російського вчителя Павла Таланкіна (Данія, Чехія). Фільм розповідає про трансформацію російської системи освіти за умов повномасштабної війни з Україною. Зйомки проходили в місті Карабаш Челябінської області, де російський педагог відобразив на камеру масштаби та методи проникнення російської державної пропаганди у шкільне середовище.

Кадр із фільму "Пан Ніхто проти Путіна"

Завдяки лише назві фільму на церемонії, яка транслювалася в багатьох країнах світу, прозвучало ім’я російського диктатора Путіна. А ось про Україну "забули" — під час виступу на сцені премії творці стрічки жодним словом не згадали про повномасштабну війну в нашій країні, яку вже п’ятий рік веде Путін.

Павло Таланкін на врученні Оскара. Фото: Getty Images

До речі, Таланкін говорив зі сцени російською мовою та закликав зупинити всі війни в ім’я майбутнього дітей. Режисер картини Давид Боренштейн також не згадав про війну в Україні під час нагородження.

Давид Боренштейн на врученні Оскара 2026 року. Фото: Getty Images

Трейлер "Пан Ніхто проти Путіна"

Варто зазначити, що у 2026 році до номінації "Найкращий документальний фільм" не потрапив фільм українського режисера Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки". Картина розповідає про події війни Росії проти України. А ось документалка про "хороших росіян" з ім’ям Путіна у назві не тільки була номінована, а й отримала статуетку Оскар 2026.

Трейлер "2000 метрів до Андріївки"

Раніше "Телеграф" розповідав, хто отримав "Оскар 2026". Усі переможці кінопремії в одному списку.