Ліпосакція замість статуетки. Що всередині подарункових наборів "Оскара" на $350 000 (фото)

Ді Капріо і Тімоті Шаламе отримають "втішні призи" ціною в цілий стан

Цього року для головних зірок Голлівуду фраза "головне не перемога, а участь" набуває цілком конкретного фінансового сенсу. Незалежно від результату кіноцеремонії "Оскар 2026", такі номінанти, як Тімоті Шаламе, Емма Стоун та Леонардо Ді Капріо, залишать захід із легендарним набором "Everyone Wins" ("Всі у виграші").

Маркетингова агенція Distinctive Assets підготувала для акторів подарунки, загальна вартість яких досягає 350 000 доларів, пише Daily Mail. Вміст пакетів варіюється від предметів першої потреби до специфічних послуг.

Що увійшло до набору 2026 року:

Подорожі. Поїздки на Шрі-Ланку, Ібіцу та навіть в Арктику, а також тижневий відпочинок в елітному каліфорнійському готелі. До них додаються дизайнерські валізи та дорожні аксесуари.

Краса та здоров’я. Сертифікати на ліпосакцію, процедури для обличчя, що омолоджують, спа-програми від Rescue Spa і повне "перетворення посмішки" у топового стоматолога Беверлі-Гіллз.

Несподіваний сервіс. Цього року до сету включили консультацію з адвокатом щодо розлучень для складання шлюбного контракту .

Гастрономія та лайфстайл. Елітна текіла, веганські сумки, спідня білизна, дизайнерські шльопанці та продукти з канабісу.

Навіщо це потрібно брендам?

Попри те, що набори офіційно не пов’язані з Академією кінематографічних мистецтв та наук, компанії сплачують величезні внески лише за право вкласти свій продукт у цей пакет.

"Звичайно, нікому з цих знаменитостей не потрібні безплатні речі. Це чистий маркетинг", — зізнається засновник Distinctive Assets Лаш Фарі. Бренди охоче розлучаються з товарами в обмін на престиж та асоціацію свого імені з найвпливовішими людьми світової кіноіндустрії.

