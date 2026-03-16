Предпочел Украину вместо "Оскара"? Куда исчез Шон Пенн, победивший в одной из главных номинаций года

Пока весь Голливуд собирался на красной дорожке театра "Долби", одно из самых ожидаемых кресел в зале осталось пустым. Шон Пенн, ставший триумфатором 98-й премии Американской киноакадемии, проигнорировал собственное награждение.

Шон Пенн завоевал свой третий в карьере "Оскар" (на этот раз как "Лучший актер второго плана") за роль полковника Стивена Дж. Локджо в военной драме "Битва за битвой" (One Battle After Another). Несмотря на то, что он считался фаворитом сезона, забирать статуэтку на сцену вышел коллега Киран Калкин.

Где сейчас Шон Пенн?

Вместо Лос-Анджелеса актер избрал поездку в Европу. По данным The New York Times, на момент оглашения победителей Пенн находился на пути в Украину.

В воскресенье он пропустил мероприятие и отправился в Европу, где, по словам двух человек, говоривших на условиях анонимности, поскольку они не были уполномочены обсуждать этот вопрос, планировал посетить Украину еще в конце прошлой недели. The New York Times

Это уже не первый случай, когда актер демонстрирует свою позицию относительно Украины. Пенн является активным сторонником страны с начала полномасштабного вторжения. Он снял документальный фильм "Суперсила" (Superpower) о Владимире Зеленском и даже сыграл в ленте "Война глазами животных" об украинцах за символический гонорар в $1.

В 2022 году он передал одну из своих статуэток президенту Украины как символ веры в победу. Ранее актер резко высказывался об организаторах шоу из-за их нежелания дать слово украинскому лидеру во время трансляции.

Стоит отметить, что знаменитость имеет страницу в Инстаграме, за которой следят свыше 220 тысяч человек. На данный момент там всего четыре поста и последние из них посвящены Украине и его поездкам в воююющую страну (датированы 2022 годом).

Напомним, что главные награды получили актер Майкл Б. Джордан и актриса Джесси Бакли. Они стали главными триумфаторами "Оскара" в 2026 году.