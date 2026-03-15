"Відміна" Шаламе, росіяни і попередження про безпілотники: гучні скандали навколо "Оскара 2026"

Українських фільмів серед номінантів на премію немає

Цьогорічна церемонія вручення премії Academy Awards, більш відома як "Оскар", ще до початку опинилася у центрі кількох гучних історій — від питань безпеки до культурних та політичних суперечок. Поки Голлівуд готується до 98-ї церемонії у театрі Dolby Theatre в Лос-Анджелесі, увагу медіа привернули одразу кілька скандалів, які затьмарили традиційний передоскарівський ажіотаж.

Йдеться про посилені заходи безпеки після попередження спецслужб, суперечки навколо висловлювань акторів та навіть російський слід. "Телеграф" зібрав найгучніші скандали навколо "Оскару 2026".

Посилена безпека через попередження ФБР

За даними західних медіа, організатори посилили заходи після попередження від ФБР про можливу атаку безпілотників. У повідомленні йшлося про те, що Іран нібито може розглядати сценарій запуску дронів у напрямку західного узбережжя США як відповідь на військові дії Сполучених Штатів.

Попри це, влада Каліфорнії підкреслила, що конкретної або підтвердженої загрози саме для церемонії не зафіксовано. Водночас безпеку вирішили максимально посилити. У день події навколо театру створили приблизно кілометровий периметр безпеки, залучили близько тисячі охоронців, а також підрозділи поліції, спецназ, службових собак і навіть системи протидії безпілотникам.

Хвиля критики проти Тімоті Шаламе

Тімоті Шаламе опинився у центрі дискусії після інтерв’ю, яке вийшло приблизно за два тижні до церемонії. В інтерв'ю Метью Макконахі він зазначив, що, на його думку, опера та балет уже не викликають такого інтересу у широкої аудиторії, як раніше: ""Я не хочу працювати в балеті, опері та інших сферах, де кажуть: "Гей, давайте підтримувати життя цієї штуки, хоча нікому це більше не цікаво"".

У соцмережах акторові закидали нібито зневажливе ставлення до класичного мистецтва, а дискусія навколо його слів почала активно набирати обертів саме напередодні церемонії, коли йому прогнозували шанс на нагороду.

Скандал із актором фільму про Хінд Раджаб

Актор родом із Палестини Мотаз Малхіс, який зіграв у стрічці "Голос Хінд Ріджаб" (шестирічну дівчинку з сектору Гази, яку вбили ізраїльські війська під час війни між Ізраїлем та Хамасом разом із шістьома членами сім'ї та двома парамедиками, які прийшли її рятувати). Актор заявив, що не зможе бути присутнім на церемонії вручення премії "Оскар" через проблеми з отриманням візи у США. Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram.

Російський слід на "Оскарі"

Попри відсутність відкрито проросійських акторів серед головних номінантів Academy Awards, у списку претендентів все ж є проєкти, пов’язані з Росією. Зокрема, на нагороду за найкращий короткометражний анімаційний фільм претендує стрічка "Три сестри" режисера Костянтина Бронзіта— відомого аніматора, який у 2016 році отримував державну премію РФ з рук Путіна.

Також на "Оскар" у документальній категорії номінований фільм "Пан Ніхто проти Путіна", створений російським колишнім учителем Павлом Таланкіним разом із американським режисером Девідом Боренштейном. Стрічка показує, як у російських школах після початку великої війни з’явилися елементи пропаганди. Водночас українські фільми "2000 метрів до Андріївки" Мстислава Чернова та "Я померла в Ірпені" Анастасії Фалілеєвої до фінального списку номінантів не потрапили.

