У шортлист потрапили, а в номінацію? Чи є українські фільми серед претендентів на "Оскар 2026"

У шортлист премії "Оскар 2026" входили три українські роботи

У ніч із 15 на 16 березня у Лос-Анджелесі відбудеться 98-та церемонія вручення "Оскара" . Американська кіноакадемія включила три українські фільми до шортлиста премії, проте до списку номінантів вони не потрапили.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, які кінострічки були за крок від "Оскара 2026". Також ми нагадаємо, які ще українські фільми були у номінантах на кінопремію раніше.

Чи є українські фільми у номінації на "Оскар 2026"

У грудні 2025 року Американська кіноакадемія оголосила шортлист 98-ї церемонії премії "Оскар" у 12 категоріях. Серед претендентів на нагороду виявились і українські роботи:

До категорії "Кращий документальний фільм" увійшла робота режисера Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки". У картині показані запеклі бої за населений пункт на Донеччині. Цю ж стрічку намагалися висунути і в категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм", проте там вона не пройшла фінального відбору.

Також до списку претендентів потрапив анімаційний короткометражний фільм режисера Анастасії Фалілеєвої "Я померла в Ірпені". Стрічка була представлена в категорії "Найкращий анімаційний короткометражний фільм", але до числа фінальних номінантів також не увійшла.

Крім того, до шортлиста категорії "Кращий ігровий короткометражний фільм" потрапила картина "Камінь, ножиці, папір" британського режисера Франца Бема. Фільм присвячений повномасштабному вторгненню Росії в Україну, а у зйомках взяли участь українські актори, у тому числі Олександр Рудинський.

Після фінального голосування Американська кіноакадемія оголосила номінантів премії "Оскар", але українських проектів не виявилося серед них.

Першу статуетку "Оскар" Україна отримала в 2024 році. Нагороду виборов документальний фільм Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" (20 Days in Mariupol ). Картина показала жорстоку облогу міста російськими військами у лютому та березні 2022 року.

Getty Images

У 2025 році на премію "Оскар" претендувала картина "Порцелянова війна" (Porcelain War), проте тоді перемогти у своїй категорії їй не вдалося.

"Телеграф" писав раніше, скільки коштує статуетка "Оскар". І чи переможець отримує гонорар?