Біля Львова побудували один з найдорожчих курортів країни: землю Козловському дав фігурант справи НАБУ, який невдовзі помер

Як земля громади перетворилася на власність мільярдера та чи є шанс повернути її державі

Львівський мільярдер та ексдепутат облради Григорій Козловський за кілька останніх років побудував цілу бізнес-імперію. Він також став героєм численних журналістських розслідувань, а в ЗМІ його прозвали "тютюновим королем". Лише частина бізнесу Козловського – публічна. Зокрема, йому належить один з найбільших в країні курортних комплексів – Emily Resort.

"Телеграф" розпочинає серію матеріалів про Григорія Козловського та його бізнес. В першому тексті – про елітний курорт, який збудував львівський мільярдер. Нам вдалось з’ясувати, що частину землі компанія Козловського, ймовірно, могла отримати у "постійне користування" незаконно.

Чиновник, який лобіював це рішення і внаслідок цього став фігурантом справи НАБУ, помер. Про те, як земля громади перетворилась на власність мільярдера, читайте у матеріалі.

"Академія футболу" з місцями для паління та гримерками

Козловський за останні кілька років побудував курорт на площі 46 га всього за три кілометри від центру Львова: готель на 270 номерів, найбільша у місті аквазона, SPA-комплекс, медичний центр, івент-хол на 1500 осіб, десяток ресторанів, спорткомплекс для 24 видів спорту, гірськолижний витяг з трьома трасами. В березні тиждень відпочинку в Emily Resort коштуватиме від 84 тис. до 720 тис. грн (залежно від номера та дат).

Emily Resort

Такий курорт мав би приносити мільйони доларів місцевим бюджетам. І внаслідок оренди землі в рекреаційній зоні, і завдяки сплаченим податкам. Однак насправді місцева громада могла більше втратити, ніж отримати від існування Emily Resort.

Річ у тому, що земля, на якій знаходиться комплекс, цілком імовірно, незаконно перейшла у власність Козловських. Звісно, щоб це стверджувати, потрібно рішення суду. Але є можливість, що таке рішення буде.

Як вдалось з’ясувати "Телеграфу" з матеріалів справи №991/3383/23 (зараз вони засекречені судом), яку розглядає Вищий антикорупційний суд, НАБУ розслідує незаконну передачу землі компаніям та родині Козловського (провадження №5202300000000007).

Частину землі у постійне користування отримала компанія Козловського, яка на той момент називалась ТОВ "Академія футболу". В НАБУ вважають, що:

ділянку 4610160300:07:001:0070 незаконно передали в постійне користування компанії Козловського;

ділянку 4610160300:07:001:0083 передано у власність родини Козловських за заниженою ціною.

ТОВ "Академія футболу" наприкінці 2017-го оформив сам Григорій Козловський. Основний вид діяльності: освіта у сфері спорту та відпочинку. Вже у 2018-му на той момент новостворена компанія отримала право постійного користування ділянкою 4610160300:07:001:0070 (саме вона згадується в провадженні №5202300000000007). Рішення ухвалила 13-та сесія Винниківської міської ради Львова. Йдеться про 9,7 га для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення.

Крім того, згодом Винниківська міська рада частину земельних ділянок (близько 16 га) продала родині Козловського за ціною менш як 11 тис. грн за сотку. Зараз сотка тут коштує близько 166 тис. грн.

Відомості про суб'єкта речового права на земельну ділянку. Скриншот

Земля в постійне користування, згідно зі ст. 92 Земельного кодексу, передається релігійним організаціям, державним підприємствам, ОСББ, закладам освіти незалежно від форми власності. Ймовірно, саме задля того, щоб мімікрувати під заклад освіти, ТОВ "Академія футболу" і обрала собі основний вид діяльності "освіта у сфері спорту".

Річ у тому, що за законом місцева влада мала підписати договір оренди. Тоді б компанія Козловського платила б в місцевий бюджет за можливість заробляти на цій ділянці. Але натомість землю передали у постійне користування. Козловський не лише не платить орендну плату в бюджет, він також не обмежений умовами договору оренди.

Незадовго до відкриття елітного курорту, в лютому 2022-го, "Академію футболу" перейменували на ТОВ "Емілі Івент Хол", а статутний капітал збільшили з 10 тис. до 100 млн грн. До речі, в курортному комплексі дійсно є "Емілі Івент Хол" – це назва локації, в якій проводять концерти, корпоративи, конференції. Тут є велика сцена, лаунж-зона, бар та гримерні, кімната для куріння. Не схоже на заклад для освіти у сфері спорту.

"Емілі Івент Хол" – особливості локації

Сесію Винниківської міської ради Львова, яка передала землю Козловському, проводив колишній міський голова Володимир Квурт. Він помер у 2022-му. "Після важкої хвороби відійшов до вічності Володимир Квурт. Володимира знали, мабуть, усі львів’яни. Він вірно служив своїй громаді. У свій час працював міським головою Винників та секретарем міської ради Львова", – повідомляв міський голова Львова Андрій Садовий.

Саме Володимир Квурт фігурував в розслідування НАБУ в провадженні №5202300000000007 через те, що, за версією детективів, незаконно передав землю Козловському та його родині. Цю інформацію вдалось підтвердити завдяки ухвалі Вищого антикорупційного суду (номер рішення 112652084).

Ухвала ВАКС

"За версією органу досудового розслідування службовими особами Винниківської міської ради (зокрема, головою Володимиром Квуртом), в порушення положень ст. ст. 59, 92, 120, 134 Земельного кодексу України передано у власність та надано в постійне користування за заниженою ціною на користь суб`єкта господарювання землі водного фонду загальною площею близько 25,7 га", – йдеться в матеріалах рішення.

І якщо Володимир Квурт помер і притягнути його до відповідальності вже неможливо, то Григорій Козловський все ще має можливість відповісти правоохоронцям, як він зміг отримати землю, на якій побудував свій курортний комплекс.

Що Григорій Козловський оформив на своїх дітей

Козловський отримував землю не лише від місцевої ради. В травні 2019-го голова Львівської ОДА (до липня 2019-го цю посаду займав Олег Синютка) підписав розпорядження щодо виділення "Академії футболу" у довгострокове тимчасове платне користування лісової ділянки площею 19,6433 га.

"Львівське лісове господарство" це розпорядження виконало та на 15 років передало в оренду Козловському землю для рекреаційних та культурно-оздоровчих цілей. Зараз цей договір намагаються розірвати у суді, бо бізнесмен начебто порушив умови договору: збудував в лісі звичайну дорогу, канатну дорогу та ресторан.

На відміну від землі, яку Козловський отримав від Винниківської міської ради, цю ділянку держава може собі повернути: бо договір оренди можна розірвати. Саме це в Господарському суді Львівської області й намагаються зробити представники ДП "Ліси України".

Ліс біля озера

Що збудовано в лісі біля озера

"Емелі Івент Хол" представили результати експертизи, щоб довести, що звичайна дорога, канатна дорога та ресторан, які побудували на лісовій ділянці, є "тимчасовими спорудами". Але в ДП "Ліси України" в суді домоглись проведення іншої експертизи.

"Представник позивача стверджує, що надані висновки експерта за результатами проведення дослідження об'єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідної документації не дають чіткої відповіді, чи є будівля ресторану та інженерна споруда у вигляді канатної дороги тимчасовими спорудами чи будівлями", – йдеться в ухвалі суду.

Також адвокати та експерти Козловського стверджують, що дорога з твердим покриттям шириною 2,5 м, товщиною 7—8 см, протяжністю 400 м є "лісовою дорогою".

Якщо незалежний експерт з такими висновками не погодиться, у ДП "Ліси України" є шанс повернути державі хоча б частину землі, яка дісталась родині львівського підприємця.

До речі, більшість земельних ділянок оформлено на дітей Григорія Козловського. А саме на Максимець Софію, а також на Козловських Юліану, Діану, Ярему та Святослава.

Детальніше про те, що ще належить дітям Козловського, на чому він заробляє крім курорту, як пов’язаний з місцевою владою і що ще отримав від міста, читайте в наступних публікаціях "Телеграфу". Далі буде…