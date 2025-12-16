Прикрашена ялинка і символ надії на могилі: як виглядає місце поховання Андрія Парубія зараз (фото)

Могила народного депутата не виглядає забутою чи покинутою — видно, що її часто відвідують

Колишній голова Верховної Ради під час президентства Петра Порошенка і нардеп кількох скликань Андрій Парубій, був одним із головних діячів Революції Гідності. Його було вбито у серпні 2025 року і поховано на Личаківському цвинтарі. Зараз, за майже чотири місяці після трагедії, його могила стала місцем пам'яті.

Що варто знати

Андрія Парубія вбили 30 серпня 2025 року — невідомий зробив вісім пострілів у нардепа, який прямував до спортзалу

Нардепа було поховано на Личаківському цвинтарі

Зараз на його могилі — лампадки, квіти, прапор України, а також росте цікава рослина

Могила Андрія Парубія зараз

На могилі колишнього нардепа побувала кореспондентка "Телеграфу" Галина Михайлова. На місці поховання політика зберігається атмосфера тиші й пам'яті — воно не виглядає забутим. У вазах стоять живі квіти, поруч із хрестом встановлено прапор України, а також є багато лампадок із українською символікою.

Фото: Галина Михайлова, Телеграф

Цікаво, що прямо на могилі Парубія росте верес. Ця рослина символізує надію, тепло і захист.

Фото: Галина Михайлова, Телеграф

Також поруч стоїть прикрашена ялинка невеликого розміру, що означає, що могилу часто відвідують. На хресті — табличка з датами народження та смерті і портрет Андрія Парубія.

Фото: Галина Михайлова, Телеграф

Що відомо про вбивство Андрія Парубія

30 серпня 2025 року у Львові Андрія Парубія застрелив невідомий нападник у Львові, на вулиці Єфремова, близько опівдня. За даними правоохоронців та офіційних повідомлень, зловмисник вісім разів вистрілив у політика, після чого той загинув на місці.

Андрій Парубій

Правоохоронці встановили, що цей злочин був ретельно спланований. Нападник вивчав графік руху Парубія, маршрути його пересувань і навіть підготував план втечі.

Уже за кілька днів слідчі затримали підозрюваного — 52-річного львів’янина Михайла Сцельнікова, який виявився давнім агентом-навідником російських спецслужб. Зараз він перебуває під вартою у межах кримінального провадження без права внесення застави.

